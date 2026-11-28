Due concerti, un doppio appuntamento cittadino per esplorare due mondi sonori.

Si comincia sabato 28 novembre, alle ore 18, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, con il quinto appuntamento di Musica Urbana, il ciclo nato dalla convergenza di intenti tra il Maggio della Musica e l’Associazione Alessandro Scarlatti. La rassegna, promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del percorso “Napoli Città della Musica”, ha come scopo il racconto di alcuni momenti chiave della storia della musica occidentale.

Dopo il Barocco e il Classicismo, la rassegna approda così al Romanticismo con Il pianoforte romantico, recital di Sara Amoresano, vincitrice nel 2023 del contest “Maggio del Pianoforte” e oggi impegnata, accanto all’attività concertistica internazionale, nello studio delle tastiere storiche e in un dottorato di ricerca al Conservatorio di Roma.

Al centro del programma, il legame che unì Johannes Brahms a Robert e Clara Schumann. Di Brahms, Amoresano eseguirà le Variazioni su tema del Sestetto op. 18, che il compositore trascrisse per pianoforte come dono di compleanno per Clara, accanto ai Tre Intermezzi op. 117, pagine crepuscolari della maturità, e alle Due Rapsodie op. 79, tra le più appassionate e tempestose della sua produzione. Di Clara Wieck risuoneranno due Mazurke dalle Soirées musicales op. 6, scritte appena sedicenne. A chiudere, il Carnevale di Vienna op. 26 di Robert Schumann, ricordo di un soggiorno viennese in cui, tra i ritmi di danza, il compositore nasconde una citazione della Marsigliese, allora proibita dalla censura asburgica. La serata, come tutti i concerti di Musica Urbana, sarà introdotta da un video divulgativo creato da Anita Pesce.

Si prosegue domenica 29 novembre con la stagione concertistica del Maggio della Musica. Alle ore 11, al Museo Darwin-Dohrn, arriverà Luca Luciano, “la nuova voce del clarinetto”, come è stato definito dalla rivista olandese De Klarinet. Clarinettista e compositore napoletano da anni stabilitosi nel Regno Unito, Luciano torna nella sua città natale affiancato dal pianista Ivano Leva per presentare Futuro remoto, un omaggio a Domenico Scarlatti e alla Scuola napoletana.

Al centro del programma, una prima esecuzione assoluta: Fragment n. 11 “Mi manchi”, miniatura composta da Luciano per l’occasione. Intorno a essa, le sonate per clarinetto e basso continuo dello stesso Luciano, in tempo unico, ispirate alla sonata a solo barocca e costruite su variazioni del tema improvvisate in tempo reale: una scrittura che concilia energia ritmica, ironia e malinconia, tra armonie cromatiche, politonalità e ritmi taglienti. Accanto a queste, le Sonate K 315 e K 1 di Scarlatti, punto di partenza dell’intero percorso, e l’arietta “Se tu m’ami, se sospiri”, attribuita a Giovanni Battista Pergolesi.

Dalla parodia vivaldiana di She likes Vivaldi agli omaggi a Poulenc e a Puccini, con una rilettura di un tema da Tosca, il concerto attraverserà gli ultimi secoli di musica occidentale fino alla September Song di Kurt Weill e al Libertango di Astor Piazzolla, che chiuderà la mattinata.

Un futuro remoto, appunto: un barocco che guarda avanti, in cui il gesto estemporaneo dell’improvvisazione restituisce alla musica antica la libertà e l’urgenza del presente.

MUSICA URBANA # 5

Auditorium Porta del Parco – Sabato 28 novembre, ore 18.00

IL PIANOFORTE ROMANTICO

Sara Amoresano, pianoforte

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Variazioni su tema del Sestetto, op. 18

Tre Intermezzi, op. 117

Due Rapsodie, op. 79

Clara Wieck (1819 – 1896)

Due Mazurke, da Soirées musicales op. 6

Robert Schumann (1810 – 1856)

Carnevale di Vienna, op. 26

Video introduttivo di Anita Pesce

Sara Amoresano

Si è esibita in sedi e rassegne di rilievo internazionale, come la Kammermusiksaal del Beethoven-Haus di Bonn, la Gesellschaft für Musiktheater e l’Amtshaus Margarethen di Vienna, la Sala Eutherpe di León, lo Shigeru Kawai Center di Madrid e il Victoria Music Center di Barcellona. In Italia è stata ospite dell’Università Roma Tre, del Carloforte Music Festival e, a Napoli, del Maggio della Musica, della Fondazione Pietà de’ Turchini, della Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella (in collaborazione con l’Ensemble Dissonanzen) e della Certosa di San Martino. Nel 2026 ha pubblicato per l’etichetta Da Vinci Classics un disco con le Sonate op. 31 di Beethoven. Ha ricevuto il Primo premio al contest “Maggio del Pianoforte” 2023 e al Concorso Grand Prize Virtuoso di Bonn, e il Terzo premio all’International Clara Schumann Competition 2023. A sedici anni ha ricevuto il riconoscimento di “Giovane pianista eccellente” dalla Fondazione La Sapienza di Roma; nel 2025 è stata tra le giovani eccellenze premiate dalla Regione Campania e dalla Scabec. Avviata allo studio del pianoforte da Giovanna Gullo, si è diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio di Napoli sotto la guida di Davide Costagliola e si perfeziona attualmente con Francesco Mariani. Ha frequentato corsi e masterclass in Italia e all’estero (Vienna, Parigi, Salisburgo) con Benedetto Lupo, Maurizio Baglini, Florian Uhlig, Tobias Koch, Rena Shereshevskaya e Dina Yoffe. L’incontro con il pianista e clavicembalista Andreas Staier, grazie alle borse di studio della Fondazione Cini di Venezia e del Beethoven-Haus di Bonn, l’ha avvicinata allo studio delle tastiere storiche, alimentando il dialogo tra pratica concertistica e ricerca musicologica. Ha ricevuto borse di studio dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, per approfondire i rapporti tra musica e filosofia, e dalla Fondazione Levi di Venezia. Laureata in Lettere classiche all’Università “Federico II” di Napoli, svolge attualmente un dottorato di ricerca al Conservatorio di Roma.

MAGGIO DELLA MUSICA

Museo Darwin-Dohrn – Domenica 29 novembre, ore 11.00

FUTURO REMOTO

Parodie e sonate ispirate al periodo barocco

Luca Luciano, clarinetto

Ivano Leva, pianoforte

Luca Luciano (1975)

She likes Vivaldi, parodia da Le Stagioni (2004)

Sonata n. 2 “Stellare”, per clarinetto e basso continuo (2004)

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)

“Se tu m’ami, se sospiri”, arietta (attr.)

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

Sonata K 315 in Sol minore

Sonata K 1 in Re minore

Luca Luciano

Fragment n. 11 “Mi manchi” (2026; prima esecuzione assoluta)

Sonata n. 5, per clarinetto e basso continuo (2008)

Kurt Weill (1900 – 1950)

September Song (1938)

Luca Luciano

Fragment n. 6, per clarinetto solo (2014)

Homage to Poulenc, per clarinetto solo (2015)

Homage to Poulenc n. 2, per clarinetto e pianoforte (2017)

Homage to Puccini, parodia musicale su un tema di Tosca (2015)

Astor Piazzolla (1921 – 1992)

Libertango (1974)

Luca Luciano

Compositore, interprete e didatta, «Luciano è un bravissimo clarinettista nato a Napoli, poi stabilitosi nel Regno Unito; uno specialista della musica classica quanto della musica improvvisata, ma anche un ottimo autore» (Rai Radio3). Noto a livello internazionale per il suo contributo alla musica contemporanea per clarinetto, debutta dodicenne alla Sala Curci di Napoli e a ventuno anni appare in diretta televisiva su Rai 2. Definito dalla rivista olandese De Klarinet “la nuova voce del clarinetto”, si è diplomato al Conservatorio di Salerno. Ha ricevuto l’onorificenza di Fellow of the Higher Education Academy of Great Britain, per poi affermarsi come «esponente di spicco del clarinetto jazz in Europa» (BBC Radio). Elogiato dalla International Clarinet Association per le sue interpretazioni “coraggiose”, ha un repertorio che include anche Brahms, Castelnuovo-Tedesco, Schumann e Weber. Ha inciso brani di Stravinskij, Berio, Cage, Malcolm Arnold e Poulenc. È stato ospite di festival e istituzioni musicali in Francia, Belgio e Sudamerica, con varie presenze in radio e televisione.

Ivano Leva

Pianista, compositore e improvvisatore napoletano, si diploma in Pianoforte al Conservatorio di Campobasso e in Composizione a quello di Napoli, prima di frequentare i seminari di Siena Jazz. Compositore di musica colta, vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, vede i suoi lavori eseguiti da affermati solisti ed ensemble. Impegnato da anni in una personale fusione tra linguaggi classici tardo-romantici e improvvisazione, ha di recente pubblicato due lavori discografici distribuiti in Europa e in Giappone. In occasione di una tournée è stato invitato a tenere una masterclass di Improvvisazione al Conservatorio di Parigi. È autore di diverse pubblicazioni didattiche. Per la danza ha composto pagine originali per produzioni del Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro Coliseo di Buenos Aires.

Prossimi appuntamenti

Sabato 5 dicembre

Auditorium Porta del Parco, ore 18.00

Musica Urbana # 6

Trio Liszt – Vento dell’Est

Musiche di Dvořák, Šostakovič

Domenica 6 dicembre

Museo Darwin-Dohrn, ore 11.00

Paolo Ehrenheim, pianista

Vincitore del “Maggio del Pianoforte” 2025

Musiche di Schumann, Wieck, Brahms

INFO

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…