Il sindacato ASPPI di Napoli riconferma i propri organi direttivi

«È necessaria una politica della casa più efficace», ha dichiarato Raffaello Lerro, riconfermato alla presidenza dell’Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari nel corso del VII congresso della sede provinciale di Napoli. Il rinnovo delle cariche sociali si è svolto con una folta partecipazione degli associati, che ha confermato il peso della comunità nel sostenere le attività promosse dall’associazione.

Nel suo intervento, Lerro ha illustrato i risultati ottenuti nell’ultimo mandato e ha delineato le progettualità future, puntando su un rinnovato spirito di collaborazione. Alla richiesta rivolta al governo, l’A.S.P.P.I. affianca due proposte precise: «chiediamo al governo che venga immediatamente introdotta la cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale e che venga esteso a tutto il territorio nazionale la possibilità di stipulare i contratti a canone concordato».

La giornata ha visto la presenza numerosa dei membri attivi, in un clima di confronto arricchito da testimonianze e spunti di riflessione. La riconferma degli organi direttivi apre una nuova fase per la sede di Napoli, che si prepara ad affrontare i prossimi impegni.

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