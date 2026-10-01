International Coffee Forum, Maria Ysabel Balbuena inaugura a Napoli la seconda edizione

Si è aperto a Napoli, sulle note dell’inno nazionale dominicano e di quello italiano, il II International Coffee Forum, la due giorni dedicata alla filiera del caffè dal produttore al consumatore e che quest’anno cade in concomitanza della Giornata Internazionale del Caffè. A tagliare il nastro è Maria Ysabel Balbuena, presidente di ADOMUCA, l’associazione da lei fondata nella Repubblica Dominicana che da oltre trent’anni si batte affinché le coltivatrici di caffè, a lungo impegnate lungo tutta la filiera senza possederne nulla né poter decidere sull’impiego delle risorse, ottengano proprietà della terra, reddito e voce nelle scelte.

«Per me oggi è un giorno davvero speciale: essere parte di questo grande evento è qualcosa che non avrei potuto immaginare nemmeno nei miei sogni. Per questo desidero ringraziare gli organizzatori del II International Coffee Forum per l’onore che mi hanno concesso, un onore che condivido con tutte le donne che da anni lavorano insieme per migliorare le condizioni di vita delle donne produttrici di caffè: per loro, per le loro famiglie e per le comunità che traggono beneficio dal loro lavoro», ha dichiarato Balbuena aprendo la kermesse.

«Le donne che operano in ogni ruolo della filiera, dalla coltivazione della terra fino al servizio al consumatore, sono un esempio di resilienza. Magari aspettano nove mesi per ottenere un chicco e un uragano le porta via tutto: il giorno dopo non resta loro più nulla. Nonostante questo, sanno che il giorno dopo il sole tornerà a splendere. Vanno avanti con la fiducia che domani andrà meglio, anche grazie alla loro unione. Non affrontano le difficoltà da sole, ed è questa la loro forza», ha aggiunto.

Il Forum si chiuderà venerdì 2 ottobre alle 19.30 con l’ultima consegna degli ICF Awards 2026, che premiano quanti si sono distinti per merito, impegno e promozione della e nella filiera del caffè. Informazioni aggiornate sul programma su sito www.internationalcoffeeforum.it.

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