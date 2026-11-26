Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la seconda edizione di “We can be HeRoes – The People & Culture Show”, l’evento promosso da Welfare Aurora e ospitato negli spazi di Tenuta Pinto, a Mola di Bari, che ha riunito circa duecento ospiti, tra imprenditori, manager e professionisti HR, per riflettere sulle nuove sfide delle imprese. Tre i temi al centro del confronto: leadership, accelerazione tecnologica e benessere aziendale.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Luca Lacedra, in rappresentanza di Confindustria Bari BAT, e Gianfranco Minervini, presidente di AIDP Puglia e Basilicata, che hanno offerto una prima riflessione sul valore del welfare, del wellbeing e della centralità delle persone nelle imprese. Il primo atto, dedicato alla leadership, ha approfondito il ruolo del middle management attraverso il confronto con Gianluca Bruno, HRMS & Organization Specialist di Happy Casa e Gaia Costantino, CEO di Women Lead. Al centro, la formazione delle nuove generazioni di guide aziendali e la necessità di rafforzare la dimensione umana e formativa del ruolo manageriale.Tra i temi affrontati, il superamento della gestione esclusiva delle urgenze operative, l’importanza di onboarding e reskilling, la capacità di misurare il contributo dei manager nella retention dei talenti e la responsabilizzazione delle figure intermedie. Spazio anche alle sfide legate al gender gap, ai bias e all’inclusione.

Pierpasquale Antonante e Simona Internò di ConTatto hanno guidato una riflessione sul significato della cura e sulle sue possibili applicazioni all’interno delle organizzazioni. Il panel si è concluso con l’intervento di Cristian Acampora, Mental Coach di BlackShip, dedicato alla commitmentship: la capacità di trasformare intenzioni e responsabilità in azioni concrete, ispirando gli altri attraverso l’esempio.

Il secondo atto ha affrontato il rapporto tra persone e accelerazione tecnologica, attraverso il confronto con Valeria Palberti, HR Manager EMEA di Roboze, e Gianni Sebastiano, fondatore e presidente di Orienta. La riflessione si è concentrata sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e sulla possibilità di utilizzare la tecnologia per liberare tempo ed energie da dedicare ad attività a maggiore valore aggiunto, come creatività, relazione, pensiero critico e strategia.

L’attenzione si è quindi spostata sulla necessità di ripensare i processi organizzativi, cogliere le opportunità offerte dall’AI e accompagnare il cambiamento preservando il contributo delle persone.

A completare il panel è stato l’intervento di Titina Pignatelli, Platforms Product Manager di IA Spiegata Semplice e AI Play, che ha introdotto il tema dei secret cyborgs: professionisti che già utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare il proprio lavoro, spesso senza che queste competenze siano conosciute o riconosciute dall’organizzazione. Una riflessione sul ruolo strategico delle Risorse Umane nell’individuare, valorizzare e favorire la condivisione di queste nuove professionalità.

Il terzo atto ha riportato l’attenzione sul benessere, partendo da una dimensione concreta: il movimento. Michele Mattia Palattella, Chinesiologo clinico, ha coinvolto il pubblico in un momento dedicato all’importanza dell’attività fisica e alla costruzione di abitudini quotidiane capaci di contribuire alla salute e al benessere individuale.

Il confronto tra Sergio Fontana, Presidente e Amministratore delegato di Farmalabor, ed Eliseo Giannoccaro, Direttore Risorse Umane di Borgo Egnazia, ha poi approfondito il valore del welfare e del well being aziendale, evidenziando la necessità di superare gli strumenti tradizionali e promuovere percorsi strutturati e continuativi, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e favorirne la permanenza in azienda.

A chiudere la mattinata, la testimonianza di Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico e formatore, che ha condiviso la propria esperienza, mostrando come visione e determinazione possano trasformare i limiti in sfide e opportunità.

«Vivere questo evento – ha dichiarato Cassioli – insieme a una community così educata e sensibile alle persone è stato davvero interessante. Stiamo attraversando un periodo storico in cui continuiamo a confrontarci con investimenti per implementare la tecnologia nelle organizzazioni, il punto è che poi avremo bisogno di competenze umane per gestire tutto questo, supportando le popolazioni aziendali nello sviluppo di competenze emotive e relazionali che è quanto di più prezioso può aiutare qualsiasi tipo di squadra, sportiva e professionale. Sono grato di aver calcato questo palco così prestigioso e sono sicuro che questo evento farà tanta strada e porterà aria davvero fresca a molte organizzazioni».

Nel pomeriggio, due workshop tematici hanno offerto ulteriori occasioni di approfondimento e scambio. Il primo, a cura di Happiness for Future, ha esplorato scenari futuri, cambiamenti e nuove prospettive sul benessere. Il secondo, promosso da Factorial, ha affrontato le sfide concrete dei processi HR, con l’obiettivo di individuare soluzioni e strumenti per semplificare il lavoro delle Risorse Umane.

«Con la seconda edizione di We can be HeRoes, – ha commentato con entusiasmo Giorgio Donvito, Co-Founder di Welfare Aurora – abbiamo proseguito il percorso di confronto tra imprese e professionisti sui cambiamenti che attraversano il mondo del lavoro. Un’occasione per ribadire che leadership, innovazione e benessere non sono ambiti separati, ma dimensioni interconnesse di una stessa sfida: costruire organizzazioni capaci di crescere mettendo le persone nelle condizioni di esprimere il proprio valore».

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio di Confindustria Bari BAT, Confindustria Bari BAT Giovani Imprenditori, SPEGEA, AIDP Puglia e Basilicata – Associazione Italiana per la Direzione del Personale e Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari BAT.

Si ringraziano: InfoAziende Business Partner Fastweb, Toduba, Vita Health, Happiness For Future, Antonello Bianco Assicura, Del Prete Giovanna Consulente del Lavoro, ML2 e ML Company, Curopoli, MV Line, Geopack, Apuliasoft, Lara Industry, Sevendata e Italpaghe, Prima Impresa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare i canali social di Welfare Aurora:

https://www.instagram.com/welfareaurora/

https://lnkd.in/p/dD7pZdaC

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…