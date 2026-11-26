Tre Ori e due riconoscimenti alla Vinoway Selection 2027 per i vini agrivoltaici pugliesi

Falanghina, Primitivo e Traminer Aromatico premiati alla prima annata in commercio dopo anni di sperimentazioni. Al Traminer il riconoscimento “Vino Novità dell’Anno”. Premiato anche il design dell’etichetta.

Cinque riconoscimenti alla Vinoway Selection 2027 per Vigna Agrivoltaica di Comunità, progetto nato nel territorio di Gioia del Colle, in Puglia, che integra la coltivazione della vite con la produzione di energia fotovoltaica.

I premi sono stati assegnati a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, nell’ambito della selezione nazionale dedicata ai migliori vini italiani. I riconoscimenti arrivano con la prima annata in commercio – dopo anni di sperimentazioni – delle tre etichette.

Tutti e tre i vini presentati hanno ottenuto la medaglia d’Oro. Agrivoltaico T.A. 2025, da uve Traminer Aromatico, ha raggiunto 94/100 nella categoria “Vino di Pregio d’Autore”. Segue Agrivoltaico P. 2025, da uve Primitivo, con 93/100 nella stessa categoria. Agrivoltaico F. 2025, da uve Falanghina, ha ottenuto 92/100 come “Vino di Grande Qualità”.

Oltre alla medaglia d’Oro e al punteggio di 94/100, Agrivoltaico T.A. 2025 ha ricevuto anche il riconoscimento “Vino Novità dell’Anno”, assegnato ex aequo con Mastroberardino e Crifo. Il premio segnala una nuova proposta nel panorama vitivinicolo italiano, ottenuta da uve coltivate in un vigneto agrivoltaico, dove la presenza dei pannelli fotovoltaici può influenzare il microclima e le dinamiche di maturazione.

«Il Traminer Aromatico – spiega Antonio Scatigna, enologo e responsabile del progetto – proviene da un vigneto nel quale la presenza dei pannelli fotovoltaici contribuisce a modificare il microclima e le dinamiche di maturazione delle uve. In fase di vinificazione abbiamo lavorato per valorizzare le caratteristiche aromatiche del vitigno, ricercando equilibrio e freschezza».

Un ulteriore riconoscimento ha riguardato il design e la comunicazione dell’etichetta nella tipologia bianco. Il progetto grafico, firmato dal label designer Domenico Buttazzo, raffigura i filari e i pannelli fotovoltaici attraverso elementi tridimensionali che si sollevano dalla superficie, richiamando la configurazione del vigneto. La valutazione è stata condotta dal professor Vincenzo Russo, docente di Neuromarketing dell’Università IULM di Milano, nell’ambito di una selezione che ha preso in esame oltre 4.500 etichette.

Ideata da Davide Gangi, fondatore e CEO di Vinoway Italia, la Vinoway Selection è giunta alla nona edizione. La selezione individua, attraverso degustazioni e valutazioni professionali, i vini che si distinguono per qualità, identità ed espressione territoriale. L’edizione 2027 ha preso in esame oltre 4.500 referenze. La guida raccoglie i vini che hanno raggiunto almeno 90 punti su 100; 150 aziende hanno ottenuto la Stella Vinoway e 34 vini hanno conseguito il punteggio di 97/100.

Vigna Agrivoltaica di Comunità integra la coltivazione di Falanghina, Primitivo e Traminer Aromatico con la produzione di energia fotovoltaica. Il progetto è accompagnato da un percorso di ricerca e sperimentazione agronomica ed enologica, finalizzato a individuare tecniche di coltivazione e vinificazione adatte alle caratteristiche delle uve ottenute in questo particolare contesto.

«Vinificare uve provenienti da un vigneto agrivoltaico – conclude Scatigna – significa confrontarsi con condizioni di maturazione che possono differire da quelle della viticoltura convenzionale. La gestione dell’acidità, la valorizzazione del patrimonio aromatico e la ricerca dell’equilibrio gustativo richiedono attenzione e protocolli enologici specifici, in continua evoluzione. L’obiettivo è esprimere le caratteristiche di ciascun vitigno attraverso scelte di vinificazione mirate».

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