Sabato 28 novembre alle ore 17, nell’anfiteatro di Villa Mascolo in via Cristoforo Colombo 69 a Portici (Na), l’Arciragazzi di Portici «Utopia Attanasio» APS celebra la Giornata del Mediterraneo con l’evento «M.A.R.E. – Mediterranean Arts, Responsibility, and Exchange», finanziato dalla Anna Lindh Foundation. La fondazione opera dal 2005 per promuovere il dialogo interculturale, con l’obiettivo di costruire società inclusive in cui la diversità sia riconosciuta e la voce di ciascuno trovi spazio. L’ingresso è gratuito, così da favorire la partecipazione più ampia possibile, con un’attenzione particolare ai gruppi emarginati, alle famiglie a basso reddito e ai giovani sottorappresentati, che vengono invitati a prendere parte alla vita culturale della comunità.

Il momento centrale è il concerto dal vivo dell’Alfredo Pumilia Ensemble, guidato dal violinista e compositore campano, classe 1990, che si esibirà in contemporanea con altre formazioni in diversi Paesi dell’area euromediterranea: Estonia (Virumaa), Turchia (Fethiye, Isparta Belediyesi), Cipro (Nicosia), Egitto (Quseir, Alessandria d’Egitto, Port Said), Siria (Damasco), Spagna (Alicante), Svezia (Malmö), Nord Macedonia (Bitola), Tunisia (Medenine, Chenini de Gabes), Libano (Arooun Harissa), Albania (Tirana), Grecia (Drama, Ioannina), Paesi Bassi (Enschede), Marocco (Agadir) e Bosnia ed Erzegovina (Donji Vakuf). Il risultato è una sorta di catena di eventi che attraversa il Mediterraneo.

Accanto a Pumilia suonano Roberto Porzio, pianista, tastierista, compositore e arrangiatore, Antonino Anastasia alle percussioni, Giuseppe Desiderio al basso e Giuseppe Donato alla batteria. La formazione, radicata a Napoli, città da sempre crocevia mediterraneo, unisce jazz occidentale e musica classica alle strutture del maqam mediorientale e del flamenco spagnolo. Il repertorio mostra in concreto come tradizioni diverse possano convivere su uno stesso palco, favorendo una migliore comprensione reciproca.

Prima del concerto interverranno il sindaco di Portici Claudio Teodonno, la consigliera regionale e vicepresidente della Commissione Cultura Francesca Amirante e l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Portici Florinda Verde. L’incontro sarà coordinato e moderato dalla giornalista Ileana Bonadies.

La serata si chiude con un catering multiculturale curato dalla cooperativa sociale Shannara, la cui brigata comprende panettieri egiziani, personale marocchino e, in cucina, una chef siriana rifugiata. La proposta gastronomica a «km zero» lega la tradizione culinaria all’integrazione lavorativo, al riscatto sociale e all’empowerment femminile.

L’occasione servirà anche a presentare due progetti in corso, sempre promossi dall’Arciragazzi Portici. Il primo è URRA KIDS, che favorisce la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze alla rigenerazione urbana e alla transizione verde, con particolare attenzione all’inclusione dei bambini provenienti da contesti vulnerabili. Il secondo è SUPREME 2.0, dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo, del caporalato e della marginalità dei lavoratori migranti nel Sud Italia. Per l’occasione saranno allestiti piccoli punti informativi ed espositivi con foto, materiali e approfondimenti sulle attività che l’associazione, presieduta da Paola Schettini, svolge da anni a Portici a favore dell’inclusione e dell’integrazione.

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