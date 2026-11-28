Napoli si prepara a rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana del Novecento: Lucio Battisti. Una terrazza sul Monte Echia, uno dei luoghi più suggestivi e panoramici della città, sarà dedicata al grande compositore, autore, arrangiatore e produttore musicale.

L’iniziativa nasce dalla proposta di Pietro Pipia, che si è fatto promotore della richiesta presentata al Comune di Napoli, dopo aver preventivamente condiviso il progetto con la famiglia Battisti e averne raccolto il parere favorevole. La proposta è stata approvata e l’intitolazione si concretizzerà nel mese di marzo.

La scelta di dedicare a Lucio Battisti uno spazio così significativo della città non rappresenta soltanto un riconoscimento alla sua straordinaria carriera, ma anche un omaggio al valore universale della sua musica.

«Ho ritenuto doveroso promuovere questa iniziativa – commenta Pietro Pipìa -perché Lucio Battisti rappresenta un patrimonio artistico che appartiene a tutti. È stato uno dei più grandi compositori italiani, un innovatore capace di lasciare un segno indelebile nella musica del nostro Paese. La sua opera non appartiene a una sola generazione: continua a vivere, a essere ascoltata e amata da persone di ogni età. Dedicargli una terrazza sul Monte Echia significa legare simbolicamente il suo nome a una città che della musica ha fatto una delle sue più alte espressioni culturali».

A marzo Napoli celebrerà dunque Lucio Battisti, compositore senza tempo, dedicandogli un luogo dal quale lo sguardo abbraccia la città e il suo mare: un omaggio destinato a diventare un segno duraturo della riconoscenza di Napoli verso uno dei più grandi talenti della musica italiana.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…