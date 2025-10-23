Progetto Chiavi di Libertà: L’Ufficio Scolastico Regionale incontra le scuole
Lunedì 27 ottobre 2025, dalle ore 10 alle ore 12, presso l’Istituto Salesiano “E. Minichini” di Napoli, si terrà, nell’ambito del progetto “Chiavi di Libertà”, finanziato dall’impresa Sociale Con I Bambini, che mira ad avvicinare i giovani alle famiglie con persone recluse favorendo percorsi di inclusione, solidarietà e continuità dei legami affettivi, un incontro tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania che avvia le attività del progetto, le scuole aderenti e gli addetti ai lavori.
L’incontro costituisce un momento di confronto e collaborazione tra istituzioni, docenti, alunni e partner territoriali, finalizzato a condividere esperienze, risultati ottenuti e obiettivi futuri.
Hanno già confermato la loro partecipazione: Ettore Acerra, direttore dell’ufficio scolastico regionale; il
Dott. Giovanni Galano, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania; il
Dott. Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti della Regione Campania; Roberto Scopece presidente del Cam Telefono Azzurro;
Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis, che curerà le conclusioni dei lavori.
Il progetto, realizzato nell’ambito del bando “Liberi per Crescere” dell’Impresa Sociale Con i Bambini e coordinato dall’Associazione Telefono Azzurro CAM, coinvolge numerose realtà territoriali in un percorso di welfare comunitario e presa in carico personalizzata dei minori figli di persone detenute negli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Secondigliano.
L’obiettivo è tutelare i diritti dei minori, garantire la continuità dei legami familiari e contrastare la povertà educativa, attraverso azioni condivise che mettono in rete scuola, territorio e famiglie.
Durante la mattina verrà distributo il giornale gratuito “Parlo” edito da Cam Telefono Azzurro e realizzato anche con i contributi degli alunni.
Le scuole aderenti al progetto, protagoniste di laboratori educativi e redazioni scolastiche, presenteranno le attività avviate insieme all’Ufficio Scolastico Regionale sui temi di cittadinanza, legalità e inclusione sociale.
Scuole partecipanti e referenti:
Laboratori di Educativa Territoriale Don Bosco di Napoli – Direttore: Don Fabio Bellino
I.C. Fieramosca / Martucci di Capua – Dirigente: Prof.ssa Antonella Spadaccio; Docenti: Prof.sse Paola Fulgieri e Immacolata Comune
I.C. Europa Unita di Afragola – Dirigente: Prof.ssa Liberata Sannino; Docente: Prof.ssa Mariarca Fortunato
I.C. Giovanni Falcone di Pianura – Dirigente: Prof.ssa Maria Gargiulo; Docente: Prof.ssa Micol Forte
I.C. Salvatore Quasimodo di Crispano – Dirigente: Prof.ssa Gilberta Matarazzo; Docente: Prof.ssa Nicoletta Caputo
I.C. Mercogliano di Mercogliano (AV) – Dirigente: Prof.ssa Alessandra Tarantino; Docenti: Prof.sse Maria Anna Carbone e Rosa Maria Abate
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alberti Virgilio” di Benevento e San Giorgio del Sannio – Dirigente: Dott.ssa Silvia Vinciguerra; Docenti: Prof. Dario Castellano e Prof.ssa Evelyn Coviello
