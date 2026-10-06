Storie di Napoli tra libri, fumetti e animazione al Tam Tam DigiFest

Proseguono gli appuntamenti della XXI edizione del Tam Tam DigiFest – La Sirena animata, la rassegna ideata e diretta da Giulio Gargia che quest’anno attraversa il rapporto tra Napoli e i linguaggi dell’immaginario, dalla letteratura al fumetto, dal cinema all’animazione. Venerdì 9 ottobre, a partire dalle ore 19.00, la Sala Ecce Homo di Napoli ospiterà una serata a ingresso gratuito che mette in dialogo storie, personaggi e immagini capaci di restituire della città rappresentazioni molto diverse tra loro.

Ad aprire l’incontro sarà la presentazione dell’idea di adattamento cinematografico de “I racconti di un cane camorrista”, il romanzo di Pasquale Ferro, per un film di animazione, ambientato in una città dove le diverse identità, culture e storie si incontrano e si intrecciano. Al centro dell’idea progettuale ci sono i personaggi del libro e, in particolare, lo sguardo di Pacchiana e Clarabella, le due cagnoline attraverso cui la narrazione racconta vendette, tradimenti e violenze legate alla criminalità organizzata, ma anche una realtà urbana complessa, fatta di incontri, contrasti e possibilità di cambiamento.

A raccontare il percorso di una storia dalla pagina allo schermo saranno Pasquale Ferro e la curatrice dell’editing Donatella Gallone. All’incontro parteciperà anche il disegnatore Andrea Scoppetta, chiamato a dare forma ai personaggi del romanzo attraverso le sue tavole e a contribuire alla costruzione dell’universo visivo del film. Un passaggio dalla scrittura all’animazione che conserva il nucleo narrativo dell’opera e ne amplia l’immaginario, trasferendolo in una città contemporanea, multiculturale e cosmopolita.

Il programma proseguirà alle 19.30 con la proiezione del documentario in 3D “La cronaca a fumetti” di Giulio Gargia, dedicato all’esperienza editoriale di 3D – La terza dimensione della cronaca, innovativo inserto domenicale a fumetti del quotidiano ecologista Terra. Un esperimento che ha portato la cronaca e la saggistica giornalistica nel linguaggio delle strisce disegnate, coinvolgendo alcuni tra illustratori e fumettisti italiani, tra cui lo stesso Andrea Scoppetta, Paco Desiato, Dario Sansone e lo sceneggiatore Michele Assante del Leccese. Tra le storie realizzate anche Il Sindaco Pescatore, dedicata ad Angelo Vassallo, che nel 2011 ottenne una menzione speciale al Premio Giancarlo Siani.

Alle 20.00 spazio invece all’animazione con “Neapolitan Mouse – Hollywood scopre Napoli”, cortometraggio del 1954 della serie Tom e Jerry, diretto da William Hanna e Joseph Barbera, che porta i celebri personaggi nella Napoli degli anni Cinquanta attraverso una rappresentazione lontana dai cliché più ricorrenti.

A seguire sarà proiettato “Lo Scugnizzo di Napoli”, cortometraggio d’animazione sovietico del 1958 diretto da Ivan Aksenchuk, alla cui sceneggiatura e adattamento collaborò Gianni Rodari, portando nel film la sua particolare sensibilità narrativa e sociale.

Il Tam Tam DigiFest è promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 ed è organizzato dalla Cooperativa Tam Tam, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Per informazioni e contatti: tamtamcoop@libero.it– 366 3188501

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