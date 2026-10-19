Successo per “The Last Perkok in the Wine”: a Camposano musica, sapori e solidarietà

La musica ha incontrato i sapori della tradizione e i profumi sono diventati occasione di scoperta, memoria e relazione. Si è svolta venerdì 16 ottobre 2026, presso il Dubai Village di Camposano, la serata “The Last Perkok in the Wine”, l’evento ideato da Maria Daniela Pace e promosso dall’Associazione Culturale Stella Diana per celebrare, attraverso l’arte e la convivialità, il valore dello stare insieme.

A guidare il racconto musicale è stata Maria Daniela Pace, accompagnata dalla sua band al completo: Matteo Abete al basso, Lello Capitelli alla chitarra elettrica, Michele Ceriello alla batteria, Michele Pepe alle tastiere, Ciro Zeno al sax e Nello Esposito alla chitarra. Alle esibizioni dal vivo si sono intrecciati un percorso sensoriale a cura di Identità Olfattive, i sapori della tradizione e intensi momenti dedicati alle premiazioni.

Il titolo dell’iniziativa richiama un’immagine familiare della convivialità campana: la percoca immersa nel vino. Un gesto semplice, capace di evocare incontri, ricordi e tavole condivise, diventato il filo poetico di una serata pensata per coinvolgere il pubblico e farlo sentire parte di una comunità.

Al centro dell’iniziativa, la rete di relazioni costruita dall’Associazione Culturale Stella Diana. Hanno preso parte all’evento AIDO, con una testimonianza diretta sul valore del dono come atto di vita; iMattAttori, che traducono la passione teatrale in impegno sociale; My Emotion Live, realtà impegnata nella cura del bambino interiore e nella promozione della sorellanza; e Genitori del Sud, punto di riferimento per le famiglie e le scuole attraverso molteplici iniziative sul territorio.

Esperienze diverse, accomunate dalla volontà di trasformare l’ascolto e la partecipazione in azioni concrete.

Un ruolo di primo piano e un prezioso contributo sono arrivati anche da Ciro Mariano di Arte Assoluta 3, importante sostenitore della manifestazione, dell’associazione promotrice e dei progetti artistici di Maria Daniela Pace.

«Ho voluto che questa serata fosse vissuta in profondità – ha dichiarato Maria Daniela Pace –. Non solo ascoltare e mangiare, ma viverci, facendo esperienza della condivisione e dello stare insieme. La musica e il cibo sono fili che uniscono le nostre storie».

Ad accogliere l’appuntamento è stato il Dubai Village, grazie alla disponibilità e al sostegno di Gaetano Ambrosio, definito da Pace «padrino della serata» per la sua generosità e la capacità di credere nel progetto.

“The Last Perkok in the Wine” si inserisce nel percorso culturale di Stella Diana, la cui missione è legata alla valorizzazione del Femminino Sacro, inteso come forza di accoglienza, generazione e alleanza. Arte, musica e formazione si confermano strumenti per dare concretezza a questa visione, secondo il principio cardine dell’associazione: «dare l’esempio facendo».

Un percorso rappresentato anche dalla spirale aurea presente nel logo, simbolo di armonia e crescita che troverà spazio nel nuovo spettacolo teatrale di Maria Daniela Pace, “Maruzzella”, in programma il prossimo 16 gennaio 2027 e sostenuto anch’esso con passione da Arte Assoluta 3.

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