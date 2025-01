TEATRO ROSTOCCO: Col debutto nazionale di “Dentro l’Heysel” di Emilio Targia si apre una stagione di spettacoli nel segno della contaminazione

S’inaugura sabato 25 gennaio la stagione 2025 del Teatro Rostocco di Acerra (Corso Italia, 124) con l’anteprima nazionale di “Dentro l’Heysel”. Lo spettacolo di Emilio Targia, caporedattore a Radio Radicale, con le musiche dal vivo di Gianluca Casadei – musicista, tra gli altri, di Ascanio Celestini – arriva nel quarantennale dai tragici eventi di quel 29 maggio all’Heysel: uno spettacolo di teatro-narrazione (di scena sabato alle ore 20:30 e in replica domenica 26 alle ore 18) in cui cronaca ed esperienza personale si mescolano e diventano un’occasione drammaturgica per lasciare un’ulteriore testimonianza e risvegliare la memoria collettiva. Il racconto di un viaggio da sogno verso la finale di Coppa dei Campioni del 1985 tra Liverpool e Juventus che si tramuta irrimediabilmente in un incubo. Lo spettacolo non è altro che la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato nel 2015 con la pubblicazione del libro “Quella notte all’Heysel”, a cui ha fatto seguito il podcast “Dentro l’Heysel” del 2024 edito da Mondadori studios.

Questo primo appuntamento si inserisce in un più ampio cartellone che contempla spettacoli di ogni tipo, anche per i più giovani. «Le contaminazioni, quelle sane, sono punti di intersezione, di connessione tra anime, artisti, uomini e donne – spiega il direttore artistico Ferdinando Smaldone –. Collegamenti, come le linee di una metropolitana e i punti di intersezione, le stazioni, dove le persone si possono incontrare per contaminarsi. Principi di collaborazione, scambio di regie, attori che si confrontano e lavorano con e per altri registi. Testi letti, pensati e proposti in base al fattore umano che abita lo spazio. In altre parole, la cultura è uno dei pochi beni che, se diviso, si moltiplica. Con un effetto contaminante».

Info e prenotazioni: 3479204605

TEATRO ROSTOCCO

STAGIONE 2025 – CONTAMINAZIONI

25-26 GENNAIO: EMILIO TARGIA in “DENTRO L’HEYSEL”

8-9 FEBBRAIO: Compagnia TEATRO ROSTOCCO in “LA STORIA INFINITA” (spettacolo per bambini)

22-23 FEBBRAIO: FRANCESCO RIVIECCIO in “NON DOVEVO ESSERE IO” (spettacolo under 35)

8-9 MARZO: SYNERGHEYA in “IFIGENIA IN TAXI” (spettacolo under 35)

21-22 MARZO: LIBERO DE MARTINO in “SCALA E SCALETTO” (spettacolo per bambini)

5-6 APRILE: Compagnia TEATRO ROSTOCCO in “LA PASSIONE SECONDO NOI”

26-27 APRILE: MARIO AUTORE in “IO CHARLIE CHAPLIN”

10-11 MAGGIO: FERDINANDO SMALDONE in “COINQUILINI 3.0”

24-25 MAGGIO: GIOVANNI MEOLA in “L’ULTIMO POETA”