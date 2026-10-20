Un workshop sul cinema d’animazione e la proiezione di “Yaya e Lennie” al Tam Tam Digifest

Prosegue venerdì 23 ottobre, alla Sala Ecce Homo di Napoli (Largo Ecco Homo 14), la XXI edizione del Tam Tam DigiFest, la rassegna multidisciplinare dedicata al cinema e all’animazione che quest’anno porta il titolo La Sirena animata. Il programma della serata propone un doppio appuntamento: alle ore 19.00 un laboratorio dedicato alla costruzione narrativa di un film d’animazione, seguito alle 20.30 dalla proiezione di Yaya e Lennie – The Walking Liberty, lungometraggio diretto da Alessandro Rak.

Il laboratorio Il Vesuvio prossimo venturo, a cura di Giulio Gargia e Michele Assante del Leccese, si articolerà in due incontri e offrirà al pubblico l’opportunità di entrare nel processo creativo che accompagna la realizzazione di un film. Attraverso la visione di brevi clip e materiali audiovisivi in lavorazione, saranno esplorate le possibilità di intervenire sul progetto per migliorarne la struttura narrativa e l’impianto grafico, anche in funzione delle esigenze produttive. Il primo appuntamento, in programma il 23 ottobre, sarà dedicato alla sceneggiatura e vedrà la partecipazione dello sceneggiatore Michele Assante del Leccese e del disegnatore Carmelo Zagaria, che illustreranno metodi e scelte attraverso cui è possibile modificare e sviluppare un’opera durante le diverse fasi della sua realizzazione. L’ingresso al laboratorio è gratuito.

Alle 20.30 spazio a Yaya e Lennie – The Walking Liberty, film d’animazione del 2021 firmato da Alessandro Rak e prodotto da Mad Entertainment insieme a Rai Cinema. Ambientata in una Napoli del futuro trasformata dalle catastrofi ecologiche e riconquistata dalla natura, la storia segue il viaggio di Yaya e Lennie, due personaggi uniti da un legame profondo e accomunati da un irrinunciabile desiderio di libertà. In fuga da una società autoritaria che tenta di imporre il proprio controllo, i protagonisti attraversano un mondo selvaggio, dando vita a una fiaba post-apocalittica che intreccia avventura, immaginazione e riflessione sul rapporto tra essere umano e ambiente. Con il suo stile visivo pittorico e l’uso espressivo della lingua napoletana, il film conferma la cifra originale del cinema di Rak, già autore di L’arte della felicità e Gatta Cenerentola.

Il Tam Tam DigiFest è promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 ed è organizzato dalla Cooperativa Tam Tam, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Ingresso film: 5 euro; ridotto 3 euro

Informazioni: 366 3188501, tamtamcoop@libero.it, www.tamtamdigifest.it.

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