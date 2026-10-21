Vito Francesco Paglia: grande festa per i 40 anni del giornalista tra amici della TV e dello spettacolo

Un traguardo importante celebrato nel segno dell’eleganza, dello spettacolo e della convivialità: il giornalista televisivo e inviato Rai, Vito Francesco Paglia, ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno nella suggestiva cornice del Castello di Santa Caterina a Pollena Trocchia (NA). L’evento, curato nei minimi dettagli ha riunito esponenti del mondo dello spettacolo, dell’informazione, delle istituzioni e della cultura eno-gastronomica per una serata ad alto impatto scenografico.

«Raggiungere quaranta anni circondato dalle persone con cui condivido ogni giorno lavoro, passioni e affetti professionali è il regalo più bello», ha dichiarato Vito Francesco Paglia. «Volevo una serata che non fosse solo una celebrazione personale, ma una vera e propria festa dell’amicizia, capace di unire la magia della mia terra, la Campania, al calore dei tanti colleghi e amici con cui divido il percorso quotidiano in televisione».

Il party ha visto la colonna sonora e il ritmo della serata affidati allo show live di Federica Raimo, ai mix di Dj Nello e alla conduzione al microfono di Valentino Voice.

Tra i numerosi ospiti intervenuti per celebrare il giornalista figurano volti di primo piano del piccolo schermo come Barbara d’Urso, Emanuela Tittocchia e l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano. Nutrita la rappresentanza del mondo dell’informazione, tra cui i capiautori Rai Mirko Nazzaro (La Vita in Diretta), Emiliano Errico e Gennaro Caravano (UnoMattina), una folta delegazione di inviati Rai e Mediaset, oltre alle firme del territorio come Gennaro Marco Duello, Diego Paura, Antonio D’Addio, Raffaella Longobardi, Gaia Martignetti, Francesco Russo. Spazio anche alla musica e allo sport con Gianluca Capozzi, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Mr Hyde, Mavi, Rico Femiano, Ivan Granatino, Francesco Merola, oltre al campione Marco Maddaloni con la moglie Romina Giamminelli, una rappresentanza di amiche di cinema e TV come Giusy Freccia, Luisa Esposito, fino ai volti della ristorazione come Vincenzo Capuano, Toto Sorbillo, Daniele Testa e al maestro pasticcere Tommaso Foglia. Non sono mancate le presenze degli amici noti al pubblico come Giuseppe e Federica de “Il mio viaggio a Napoli”, lo speaker radiofonico Gaetano Gaudiero. L’esperienza visiva e sensoriale dell’evento ha visto trasformarsi la facciata storica della dimora e le sale interne, che ha unito l’aspetto storico ad un tocco d’innovazione.

Vito Francesco Paglia – Cenni biografici

Giornalista professionista e volto noto del panorama televisivo italiano, Vito Francesco Paglia collabora con i principali programmi di approfondimento e intrattenimento Rai. Nel corso della sua carriera trascorsa tra Mediaset e la suddetta Emittente di Stato, ha raccontato i principali fatti di cronaca, costume e attualità del Paese, distinguendosi per rigore informativo, versatilità e vicinanza al pubblico.

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