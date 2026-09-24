Al Senato presentato “Il Coach dei Due Mondi”

Grande partecipazione ed emozione hanno accompagnato questa mattina, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la presentazione de Il Coach dei due mondi, il docufilm diretto da Adriano Pantaleo e dedicato alla storia umana, sportiva e sociale di Antonio Petillo, allenatore di basket che da oltre vent’anni utilizza lo sport come strumento di educazione, inclusione e riscatto sociale.

L’iniziativa, promossa dalla Vice Presidente del Senato Sen. Mariolina Castellone, ha portato all’attenzione delle istituzioni una storia che dalle periferie napoletane arriva fino all’Africa, raccontando il lavoro svolto da Petillo con giovani e adolescenti attraverso la pallacanestro.

«Oggi ho incontrato uno di quei tanti eroi silenziosi che fanno grande il nostro Paese», ha dichiarato la Sen. Mariolina Castellone. «Antonio Petillo è un allenatore di grande successo che da anni affianca all’agonismo professionistico un impegno straordinario con i giovani delle periferie, da Scampia all’Africa, offrendo attraverso lo sport opportunità, valori e speranza. La sua storia, raccontata con sensibilità da Adriano Pantaleo, ci ricorda quanto sia fondamentale sostenere e dare fiducia ai giovani, offrendo loro possibilità concrete per realizzare i propri sogni. In un momento come quello che stiamo vivendo abbiamo bisogno di modelli positivi a cui guardare per costruire un Paese migliore, soprattutto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi».

«Sono onorato di essere stato al Senato della Repubblica per la presentazione di un film che racconta una parte importante della mia storia sportiva e sociale», ha commentato Antonio Petillo. «Mi ha colpito la sensibilità mostrata dalla senatrice Castellone verso le tematiche sociali che riguardano soprattutto adolescenti e giovani, e l’attenzione riservata al lavoro che portiamo avanti a Napoli e in Africa. È importante vedere un interesse concreto delle istituzioni verso questi temi».

«Presentare Il Coach dei 2 Mondi al Senato è stata una grande emozione e ringrazio la senatrice Castellone per aver voluto fortemente questa proiezione», ha dichiarato il regista Adriano Pantaleo. «Essere qui rappresenta un riconoscimento al valore della storia che abbiamo avuto il privilegio di raccontare. Ho cercato di restituire la complessità e l’umanità di Antonio Petillo: un grande allenatore e uno straordinario maestro di strada, che ha scelto di mettere il proprio sapere, il proprio lavoro e il proprio tempo al servizio degli altri, lontano dai riflettori. Perché questo film, attraverso il basket, racconta soprattutto ciò che un essere umano può fare per un altro essere umano».

Nato da un’idea del giornalista Stefano Prestisimone e realizzato nell’arco di tre anni tra Napoli, Kenya e Zambia, Il Coach dei due mondi segue il percorso di Petillo dalle palestre delle periferie napoletane ai progetti sviluppati in Africa. Il documentario conserva inoltre una testimonianza storica significativa: è l’ultima opera cinematografica girata all’interno delle Vele di Scampia prima della loro demolizione.

Alla proiezione e all’incontro hanno partecipato Stefano Prestisimone, giornalista e ideatore del progetto, Andrea Bonelli, produttore e founder di Verteego, e Jos Wolfs, founder di Stichting Astara.

Sono intervenuti inoltre Stefano Patuanelli, Vice Presidente del Movimento 5 Stelle e referente per lo sport, e Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.

Dopo l’anteprima mondiale al Giffoni Film Festival, la presentazione al Senato della Repubblica ha rappresentato una nuova importante tappa nel percorso de Il Coach dei due mondi. Un percorso che proseguirà presto con proiezioni-evento nelle sale cinematografiche delle principali città italiane e con matinée dedicate agli studenti, per portare il messaggio del film direttamente alle nuove generazioni e continuare, attraverso il cinema e lo sport, il confronto sui temi dell’educazione, dell’inclusione, della solidarietà e della costruzione di nuove opportunità.

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