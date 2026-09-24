“La Scala Musicale”, gran finale il 25 settembre in Piazzetta Fuga: l’evento della Fondazione Roberto Murolo che celebra la canzone napoletana

La musica torna protagonista sulle storiche scalinate del Vomero con l’ultimo appuntamento della seconda edizione de “La Scala Musicale”, venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 18:30, in Piazzetta Fuga, la rassegna giunta alla sua seconda edizione, ideata e organizzata dalla Fondazione Roberto Murolo ETS e promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e del progetto “Napoli Città della Musica”

L’appuntamento conclusivo è in programma con un grande evento finale che intreccia esibizioni musicali, trasformando le scale del quartiere in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica incontra la città e il pubblico può lasciarsi coinvolgere anche semplicemente passeggiando.

A scandire il ritmo della serata sarà un ricco programma di performance che attraverserà linguaggi e interpretazioni differenti della tradizione musicale partenopea. Ad aprire il percorso sarà la Scalzabanda, formazione itinerante che porterà tra le strade e gli spazi della piazzetta l’energia e il coinvolgimento dei brani bandistici.

Seguiranno le atmosfere di Napoli in Swing, con Giuliana Pagano (voce), Corrado Paonessa (chitarra) e Francesco Vitale (contrabbasso), e le sonorità della tradizione proposte dall’ensemble di Napulitanata in trio, con Pasquale Pirolli (voce), Pasquale Cirillo (pianoforte) e Antonio Sacco (tromba e flicorno). A completare il programma saranno i Suonno d’Ajere, trio composto da Irene Scarpato (voce), Gian Marco Libeccio (chitarra) e Marcello Smigliante Gentile (mandolino), interpreti di un percorso musicale che porta la canzone napoletana classica sui palcoscenici internazionali. A presentare la serata saranno Alessia Thomas e Antonio Di Criscito.

Le scalinate, elemento distintivo del paesaggio urbano del Vomero, diventano così parte integrante dello spettacolo: non soltanto luoghi di passaggio, ma spazi di incontro e condivisione, capaci di accompagnare simbolicamente e fisicamente il percorso musicale. Le esibizioni si alterneranno tra momenti itineranti e performance in postazioni fisse, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza aperta e diffusa.

“La Scala Musicale è giunta alla sua seconda edizione e quest’anno abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta culturale -commenta Mario Coppeto, presidente della Fondazione Roberto Murolo: “Se lo scorso anno la manifestazione si era articolata in due giornate di concerti in Piazzetta Fuga, quest’anno, grazie al sostegno del Comune di Napoli siamo riusciti a realizzare cinque giorni di appuntamenti, tra approfondimenti, incontri, reading ed esibizioni musicali, coinvolgendo Casa Museo Murolo e gli spazi urbani del Vomero. Un percorso che ci permette di valorizzare la canzone napoletana classica attraverso diverse forme espressive e di avvicinare un pubblico sempre più ampio al nostro patrimonio musicale.”

Con questo ultimo appuntamento, la rassegna rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura musicale napoletana, facendo dialogare memoria e contemporaneità e restituendo agli spazi cittadini la loro vocazione di luoghi di partecipazione, incontro e bellezza condivisa.

Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.

Venerdì 25 settembre 2026 – a partire dalle ore 18:30

Piazzetta Fuga, Napoli

Info: +39 331 791 5092 – info@casamuseomurolo.it

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