Formazione, IPE: 29 settembre Graduation day dei corsi finanziati dalla Regione Campania

Si terrà martedì 29 settembre, nella sede dell’IPE Business School di Napoli, la giornata conclusiva dei Master in Contabilità, Amministrazione e Bilancio e in General Management per la Direzione d’Azienda, percorsi di alta formazione interamente finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POR FSE+ 2021-2027 – Alta Formazione post-laurea. La partecipazione ai due Master è pertanto gratuita per gli allievi.

L’appuntamento, dal titolo “Presentazione dei Project Work e Graduation Day”, rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo degli studenti, che presenteranno i risultati dei progetti sviluppati durante il Master in collaborazione con aziende e realtà professionali.

La giornata si aprirà alle 9:45 con il welcome e la registrazione dei partecipanti. Dalle 10:00 prenderanno il via le presentazioni dei Project Work realizzati in collaborazione con EY, Atida eFarma, Iniziativa, CalcioNapoli24, Petrone Group, Laminazione Sottile Group, Tecno Group e Temi.

I progetti affrontano temi diversi e strettamente legati alle esigenze del mondo produttivo: dal Climate Risk Assessment agli impatti sulle informative di bilancio, dalla gestione e valorizzazione dei talenti alle strategie di M&A, dalle nuove modalità di monetizzazione al controllo di gestione, dalla comunicazione della diversità e inclusione fino alla sostenibilità, all’intelligenza artificiale e allo sviluppo di nuovi modelli di business.

«Il finanziamento integrale della Regione Campania – sottolinea Manuela Palmieri di IPE Business School – consente di offrire ai giovani un percorso di alta formazione specialistica senza costi di partecipazione, rafforzando il collegamento tra formazione, imprese e mondo del lavoro.»

L’assessora regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, sottolinea il valore di percorsi capaci di mettere in relazione formazione e occupazione: «Investire nell’alta formazione significa investire nelle competenze e nelle opportunità dei giovani, ma anche nella capacità del nostro sistema produttivo di affrontare le trasformazioni in corso. La Regione Campania sta lavorando per una formazione sempre più vicina ai fabbisogni delle imprese e capace di tradursi in concrete opportunità professionali. Esperienze come quella dell’IPE dimostrano quanto sia importante costruire un rapporto diretto tra istituzioni, sistema formativo e imprese, affinché le competenze acquisite possano incontrare concretamente le esigenze del mercato del lavoro».

La giornata si concluderà alle 13:00 con un aperitivo e un momento di networking tra allievi, docenti, aziende partner e professionisti.

I due percorsi IPE hanno previsto formazione in aula, attività applicative e Project Work realizzati con aziende partner. Prima ancora della conclusione dei percorsi formativi, 11 dei 40 allievi partecipanti sono già stati assunti, a conferma del forte raccordo tra la formazione specialistica proposta dalla Business School e le esigenze del mercato del lavoro. Per gli altri partecipanti si prevedono ulteriori opportunità di inserimento professionale, anche grazie alla presenza, nella giornata finale del Master, di circa 100 aziende che avranno l’opportunità di incontrare gli allievi e conoscere direttamente le competenze sviluppate durante i percorsi.

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