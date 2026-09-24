TEATRO E NATURA: A NAPOLI LA XXXI EDIZIONE DELLE “FIABE ALL’ORTO BOTANICO” – Dal 26 settembre la nuova stagione delle “Fiabe d’Autunno”.

IL MAGICO PIFFERAIO nella foto un momento dello spettacolo

Dai Fratelli Grimm a Lyman Frank Baum, da Hans Christian Andersen fino alle leggende popolari del bosco, la grande letteratura per l’infanzia e la natura si incontrano per la trentunesima edizione delle “Fiabe all’Orto Botanico”. La storica rassegna ideata e realizzata dall’associazione I Teatrini insieme all’Università degli Studi di Napoli Federico II torna con il ciclo delle “Fiabe d’Autunno”, in programma da sabato 26 settembre a domenica 22 novembre 2026. Cinque produzioni originali di teatro itinerante proporranno nel meraviglioso parco napoletano di via Foria, recite aperte alle famiglie nei fine settimana (alle ore 11) e numerose repliche riservate alle scuole nei giorni feriali.

Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli, in collaborazione con La Scena Sensibile, il progetto unisce da oltre trent’anni teatro, scienza, poesia e natura, accogliendo generazioni di piccoli e grandi spettatori. Tutti gli spettacoli portano la firma della scrittrice e regista Giovanna Facciolo, che ha adattato i capolavori della letteratura universale per trasformarli in veri e propri percorsi di scoperta sensoriale e culturale.

“Le favole guidano da millenni la crescita dei bambini – sottolinea Giovanna Facciolo – come potenti strumenti emotivi. Affrontare minacce simboliche come il lupo o la strega all’interno di un contesto protetto permette ai più piccoli di dare un nome a sentimenti complessi, sviluppare empatia e scoprire che ogni pericolo si può sconfiggere con coraggio, ingegno e perseveranza. La scelta di collocare il racconto in forma itinerante all’interno di uno spazio naturale trasforma la storia in un’avventura immersiva, dove la natura cessa di essere una semplice scenografia e diventa un personaggio vivo che risveglia i sensi. Le tappe del percorso rispettano i ritmi del bambino, alternando il movimento fisico alla concentrazione emotiva. L’educazione ambientale si fonde così con la narrazione: tra enigmi da risolvere e prove da superare insieme, i bambini non si limitano ad ascoltare, ma diventano protagonisti della favola e futuri custodi del territorio”.

Il viaggio prenderà il via con “Il magico pifferaio”, tratto dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm e riadattato per gli spazi all’aperto dell’Orto Botanico, in scena nei fine settimana dal 26 settembre al 4 ottobre. Lo spettacolo trasformerà il parco nella città di Hamelin, dove la musica del flauto diventa lo strumento per sognare una comunità migliore, libera dall’incuria e dai “topi” dell’inciviltà. Il percorso si concluderà simbolicamente in un grande prato verde dove gli attori Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Chiara Vitiello e Ciro Esposito inviteranno i piccoli spettatori a immaginare e disegnare una città più attenta ai bisogni reali dei cittadini.

La rassegna proseguirà il 10, 11, 17 e 18 ottobre con “Nello specchio di Biancaneve”, anch’esso dai Fratelli Grimm, seguito da “Nel regno di Oz” da Baum il 24, 25, 31 ottobre e 1 novembre. Nel mese di novembre si svolgeranno le repliche di “Un brutto anatroccolo” da Andersen nei giorni 7, 8, 14 e 15, per poi chiudere la stagione il 21 e 22 novembre con lo spettacolo “Il popolo del bosco” firmato da Giovanna Facciolo.

Tutti gli spettacoli per le famiglie si terranno nei giorni di sabato e domenica alle ore 11 presso l’Orto Botanico di Napoli in Via Foria 223. Biglietto unico: euro 9 (prenotazione obbligatoria); info tel. 327 0795871 / 081 0330840, www.iteatrini.it – info@iteatrini.it.

I Teatrini

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

In collaborazione con

MIC – Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli,

e con La Scena Sensibile 2026/27

FIABE D’AUTUNNO

TEATRO ALL’ORTO BOTANICO CON TUTTA LA FAMIGLIA

XXXI edizione, direzione artistica di GIOVANNA FACCIOLO

programma

IL MAGICO PIFFERAIO dai Fratelli Grimm

sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 11; sabato 3 e domenica 4 ottobre, ore 11

NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm

sabato 1O e domenica 11 ottobre, ore 11; sabato 17 e domenica 18 ottobre, ore 11

NEL REGNO DI OZ da L. F. Baum

sabato 24 e domenica 25 ottobre, ore 11; sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, ore 11

UN BRUTTO ANATROCCOLO da H. C. Andersen

sabato 7 e domenica 8 novembre, ore 11; sabato 14 e domenica 15 novembre, ore 11,00

IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo

sabato 21 e domenica 22 novembre, ore 11,00

Orto Botanico, Via Foria 223 – 80139 Napoli

Max 80 spettatori per recita. Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9 (sabato e domenica)

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: I TEATRINI/Ufficio Teatro

tel. 081 033 06 19 – 327 07 95 871 (anche whatsapp); www.iteatrini.it mailto: info@iteatrini.it

NB Per il calendario e la prenotazione per le recite scolastiche: info@iteatrini.it / tel. 081 0330619

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