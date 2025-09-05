CAMPAGNA AMICA SALERNO, RIAPRE IL MERCATO COPERTO ARECHI CON NUOVE AZIENDE E SERVIZI PER UNA SPESA CONSAPEVOLE E DI QUALITÀ

Il Mercato Coperto “Campagna Amica Arechi” di Salerno riapre le sue porte con importanti novità e nuove aziende che arricchiscono l’offerta di prodotti locali e di qualità per i cittadini salernitani. Tra le principali novità spicca l’ingresso dell’*Azienda Agricola Arpino Umberto*, realtà produttiva di Scafati attiva dal 1994 nella produzione di piante fiorite. L’azienda rappresenta una storia di passione e innovazione che affonda le radici nel 1960, quando il nonno dell’attuale titolare iniziò l’attività di fioraio.

“Vengo da generazioni di fiorai”, spiega Umberto Arpino. “Nel 1972 mio padre prese il testimone dal nonno e iniziò a coltivare con serre in vetro, una soluzione innovativa per l’epoca che riuscì a competere anche con il mercato olandese”. Il vivaio Arpino divenne rapidamente punto di riferimento per tutto il mercato di Castellammare, essendo l’unico a produrre piante ornamentali Made in Italy, specializzandosi in azalee e altre piante decorative. Negli anni, l’azienda ha saputo evolversi e adattarsi alle sfide del mercato. Dopo aver iniziato con begonie, tagete e fiori annuali, oggi l’Azienda Arpino si è specializzata nella produzione di gerani, begonie, petunie, rose, ortensie e piante dal valore di mercato elevato. Attualmente è in corso la produzione di ciclamini e crisantemi, che fioriranno a breve.

“Abbiamo rigenerato l’azienda per produrre al meglio, cambiando gli impianti e puntando su varietà di maggior valore”, aggiunge Arpino, che oggi gestisce l’attività insieme alla moglie e ai figli, attualmente impegnati in un percorso universitario.

Il mercato si arricchisce anche di nuovi prodotti alimentari, inclusi insaccati come würstel e cotto. “Questo dimostra che le aziende si stanno adeguando alle richieste della città senza stravolgere le loro produzioni, ma semplicemente credendo in quello che fanno”, sottolinea Chiara Marino.

Prosegue con successo l’iniziativa della *Libreria Civica Diffusa* all’interno del mercato, parte del progetto “Salerno Legge” in collaborazione con CTA e Coldiretti. I cittadini possono portare libri (non scolastici e non codici) e fumetti in buone condizioni per donarli alla raccolta, creando uno spazio di scambio culturale che unisce la spesa quotidiana alla promozione della lettura.

In seguito ai recenti episodi legati al botulino, il mercato ha attivato importanti collaborazioni per realizzare giornate di sensibilizzazione verso i consumatori e programmi di formazione per le aziende. “Faremo formazione sia per gli aspetti igienico-sanitari che per la promozione dei prodotti”, garantisce il Direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano, confermando l’impegno verso la sicurezza alimentare e la qualità.

“Come responsabile di Campagna Amica Arechi di Salerno, posso dire che c’è grande attesa per questo mercato”, dichiara Marino. “Siamo diventati punto di riferimento per chi si vuole bene, vuole mangiare sano e genuino”.

Il Mercato Coperto Arechi si conferma così un’eccellenza del territorio, dove tradizione agricola, innovazione e servizi si incontrano per offrire ai cittadini un’esperienza di acquisto consapevole e di qualità.

Dal 12 settembre, Terraorti riaprirà la sua cucina all’interno del mercato, confermandosi come spazio di eccellenza gastronomica. La struttura ospiterà inoltre personaggi famosi che orbitano nel mondo dell’agroalimentare, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare protagonisti del settore e scoprire le eccellenze del territorio campano.

INFO UTILI

Mercato Coperto Campagna Amica Arechi

Via Raffaele Lanzara, Arechi – Salerno

Mercoledì, sabato e domenica

E dal 12 settembre

Mercoledì, venerdì, sabato e domenica