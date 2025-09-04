Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in vista a Casa Coldiretti al Bufala Fest di Napoli

Domani venerdì 5 settembre alle ore 17.30 il presidente di Coldiretti Ettore Prandini sarà in visita al Bufala Fest. Ad accoglierlo gli organizzatori dell’evento, in corso di svolgimento fino a domenica 7 settembre in piazza Municipio a Napoli, con in testa il patron Antonio Rea.



Ettore Prandini accederà al villaggio attraverso il varco nord per poter attraversare i vari stands espositivi tutti dedicati alla filiera bufalina. Il percorso consente di visitare quanto organizzato per valorizzare il prodotto carne e la Mozzarella di Bufala Campana Dop, l’oro bianco della Campania, in tutte le sue declinazioni.



Il tour non può che terminare a Casa Coldiretti. Ad accoglierlo oltre ai vertici regionali e ai soci ci saranno gli esponenti della filiera bufalina per una tavola rotonda avente come argomento: “Il contratto unico del latte di bufala e la tutela degli allevatori della Campania”.



Con il presidente regionale Ettore Bellelli e il direttore regionale Salvatore Loffreda saranno presenti: il direttore dell’Anasb Gabriele Di Vuolo, il presidente dell’Associazione Allevatori Campania e Molise Davide Minicozzi, il produttore Luigi Rega. Invitato anche il presidente del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop Domenico Raimondo. Al termine è in programma una degustazione guidata a cura dell’Onaf Napoli.