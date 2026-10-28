CASOLARO HOTELLERIE CONSEGNA I PREMI SPECIALI DEL GAMBERO ROSSO

In occasione della presentazione della Guida Ristoranti d’Italia 2027 e della Guida Pizzerie d’Italia 2027, nell’anno del quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, Casolaro Hotellerie consegna due premi speciali dedicati ai protagonisti della ristorazione, lunedì 26 ottobre al Convention Center La Nuvola, progettato da Massimiliano Fuksas, in viale Asia 40/44, a Roma. Il premio Miglior Ospitalità della Guida Ristoranti d’Italia 2027 è stato assegnato a Michela Scarello, Responsabile di sala e cantina del ristorante storico di alta cucina friulana ‘Agli Amici dal 1887’ (Udine), mentre il Premio Novità dell’Anno della Guida Pizzerie d’Italia 2027 è andato a DaV CANTALUPA, Brusaporto (BG), il bistrot casual dining della famiglia Cerea, ritirato da Alessio Rovetta. Una consegna simbolica quella dei due premi speciali, durante la quale Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi, e Cristiano Casolaro, responsabile dell‘ufficio acquisti, hanno premiato le due realtà con il piatto commemorativo ed una fornitura di calici che sarà spedita direttamente alle rispettive sedi.

Questi riconoscimenti raccontano due dimensioni chiave della ristorazione italiana: il valore del servizio di sala, che unisce competenza e cultura dell’accoglienza, e la spinta delle realtà emergenti della pizza, capaci di rinnovare un simbolo della tradizione con originalità e ricerca. La premiazione diventa così un’occasione per riflettere sull’evoluzione del settore: la sala ha superato da tempo una funzione puramente esecutiva e richiede capacità di coordinamento, conoscenza dell’offerta e attenzione alla relazione con l’ospite. “Il servizio di sala è cambiato insieme alle aspettative dei clienti. Oggi chi lavora in questo ambito deve saper raccontare ciò che viene proposto, conoscere il lavoro della cucina e contribuire a creare un’esperienza che abbia una propria impronta. È una professionalità che richiede preparazione e capacità di leggere il contesto, ben oltre il momento del servizio”, commenta Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi di F.lli Casolaro Hotellerie SpA.

Allo stesso modo, nel mondo della pizza, la crescita e la diversificazione delle proposte hanno ampliato il significato di novità: non basta proporre qualcosa di diverso, occorre sviluppare un’idea chiara, nella quale prodotto, tecnica e stile del locale siano coerenti. “La ricerca sugli impasti e sulle materie prime si accompagna alla costruzione di una precisa visione imprenditoriale: ogni scelta concorre a definire ciò che rende una pizzeria unica, in un mercato sempre più competitivo. La differenza sta nella capacità di dare una direzione alle proprie idee e trasformarle in una proposta con una personalità definita. È questo passaggio, dall’ azione a un profilo chiaro, che rende interessanti le nuove realtà del settore”, commenta Cristiano Casolaro, responsabile dell‘ufficio acquisti di F.lli Casolaro Hotellerie SpA.

Per Casolaro Hotellerie, questo confronto s’inserisce in una storia di oltre 150 anni al servizio dell’ospitalità. L’evoluzione della ristorazione passa anche dalla tavola: piatti, bicchieri, materiali e decorazioni contribuiscono a definire l’identità di ogni locale. In questo contesto, l’azienda si distingue per oltre 60 anni di esperienza nella personalizzazione della porcellana, sviluppando progetti su misura. L’azienda dispone di un reparto grafico altamente qualificato e di tecnologie all’avanguardia, come il moderno forno a tunnel per la decorazione sottosmalto. La personalizzazione diventa così uno strumento per affermare e sottolineare la brand identity di ogni locale, valorizzandone la proposta, dalla ristorazione alla pizzeria, dove tradizione e nuove tendenze si incontrano e contribuiscono a ridefinire l’esperienza a tavola.





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