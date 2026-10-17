Dal 9 ottobre è online il nuovo sito della Parrocchia San Gennaro in San Gennarello

Un luogo digitale per raccontare fede, comunità, storia e patrimonio del territorio

È online www.parrocchiasangennarello.it, il nuovo sito web della Parrocchia San Gennaro in San Gennarello, uno spazio digitale nato per informare, raccontare e soprattutto custodire la memoria di una comunità profondamente radicata nel proprio territorio.

Il portale raccoglie informazioni sulla vita parrocchiale, sulle celebrazioni, sui sacramenti, sui gruppi e sulle attività della comunità, ma dedica particolare attenzione anche alla storia della chiesa e al patrimonio culturale che essa custodisce. La sezione storica ripercorre infatti le origini della comunità di San Gennarello, dalla fondazione della cappella voluta da mons. Francesco Montella nel 1716 fino alla successiva evoluzione della parrocchia, offrendo al visitatore la possibilità di conoscere vicende, testimonianze e luoghi che hanno contribuito a costruire l’identità del territorio. parrocchiasangennarello.it

Particolare spazio è riservato anche alla Torre Civica dell’Orologio, raccontata non soltanto come elemento architettonico, ma come autentico simbolo della memoria collettiva di San Gennarello e punto di incontro tra storia religiosa e storia civile della comunità. parrocchiasangennarello.it

La realizzazione del sito porta la firma di SEMA – Agenzia di Comunicazione Integrata, realtà con una lunga esperienza nel campo della comunicazione e una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico, culturale e antropologico custodito nelle chiese.

Alla base del progetto vi è infatti una precisa visione: un sito parrocchiale non deve essere soltanto uno strumento di servizio, ma può diventare un vero contenitore di memoria, capace di raccogliere e trasmettere alle nuove generazioni la storia di una chiesa, delle persone che l’hanno vissuta, delle tradizioni, delle opere d’arte, delle devozioni e delle esperienze che nel tempo hanno costruito una comunità.

«Le nostre chiese custodiscono un patrimonio straordinario che non è soltanto religioso, sottolinea Giuseppe Ottaiano, amministratore e art director di SEMA. Custodiscono arte, storia, tradizioni, documenti, racconti e soprattutto la memoria delle persone. Il web ci offre oggi la possibilità di rendere questo patrimonio accessibile, di raccontarlo e di conservarlo. Per questo un sito parrocchiale può diventare molto più di una vetrina: può diventare un luogo nel quale una comunità riconosce e tramanda la propria identità».

Al progetto hanno lavorato, insieme a Giuseppe Ottaiano, il web master Salvatore Infermo, che ha curato la realizzazione tecnica del portale, e il grafico Daniele Risidi, che ha contribuito alla costruzione dell’identità visiva e alla definizione dell’immagine del sito.

Il portale si presenta come uno spazio destinato a crescere nel tempo. Accanto alle pagine istituzionali trovano posto le attività della parrocchia, i gruppi, l’oratorio e l’archivio di “Una correzione: Januarius – Il diario della nostra comunità”, che consente di conservare e rendere consultabile una parte importante della vita parrocchiale. parrocchiasangennarello.it

A sottolineare il valore del lavoro svolto è don Raffaele Rianna, parroco della Parrocchia San Gennaro in San Gennarello:

«La realizzazione del portale è il risultato di un lavoro di progettazione e di competenze professionali che hanno permesso di dare forma a questa idea. Desidero ringraziare Giuseppe Ottaiano, art director di SEMA, agenzia di comunicazione integrata, Salvatore Infermo, web master che ha curato materialmente la realizzazione del sito, e Daniele Risidi per il contributo grafico al progetto.

A tutti loro va il nostro apprezzamento per il contributo professionale offerto. La pubblicazione del portale segna l’inizio di un percorso che richiederà anche nel tempo attenzione, cura e aggiornamento, affinché questo strumento possa continuare a essere utile alla parrocchia e alla comunità di San Gennarello».

Il nuovo sito nasce quindi con una duplice funzione: essere uno strumento quotidiano di comunicazione e diventare, progressivamente, l’archivio digitale della comunità.

Perché raccontare una parrocchia significa raccontare molto più delle sue attività: significa custodire un patrimonio di fede, storia e cultura che appartiene all’intero territorio.

www.parrocchiasangennarello.it è da oggi il nuovo luogo digitale nel quale questa storia potrà continuare a essere raccontata.

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