Un percorso prezioso nel Museo degli ex voto del Santuario della Madonna dell’Arco

Martedì 27 ottobre 2026 alle ore 11:30, presso il Museo degli ex voto di Sant’Anastasia, sarà presentato il nuovo percorso

tematico dedicato alla valorizzazione delle opere di particolare interesse storico, artistico e culturale custodite nelle collezioni

museali.

Un viaggio attraverso secoli di storia, arte e devozione, alla scoperta di oggetti che, oltre al valore dei materiali e alla

raffinatezza delle lavorazioni, custodiscono testimonianze di fede, gratitudine e vicende umane.

È questo lo spirito di “I Preziosi”, il progetto di valorizzazione del patrimonio museale finanziato dalla Giunta Regionale della

Campania – Direzione Generale 209.00.00 “Politiche culturali e turismo”, Settore 209.01.00 “Promozione e Valorizzazione

dei beni culturali”, Decreto Dirigenziale n. 161 del 29/09/2026.

L’iniziativa non prevede la realizzazione di una nuova esposizione, ma propone un diverso modo di conoscere e apprezzare le

opere già custodite nel Museo degli ex voto. Attraverso un sistema di identificazione degli oggetti selezionati, il visitatore sarà

accompagnato lungo un itinerario tematico che attraversa le sale museali, mettendo in luce testimonianze di straordinario

interesse storico, artistico e culturale.

Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una serie di strumenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del

percorso: un catalogo che approfondisce le opere selezionate e il loro significato storico e artistico, un dépliant divulgativo per

orientare i visitatori, un’audioguida che accompagna la scoperta degli oggetti e l’implementazione del sito web del Museo con

una pagina interamente dedicata a “I Preziosi”.

Strumenti differenti ma complementari, pensati per rendere il patrimonio museale più accessibile, favorire una visita

consapevole e offrire nuove opportunità di approfondimento anche attraverso i canali digitali.

Tra i protagonisti del percorso figurano preziosi manufatti di oreficeria e argenteria, paramenti sacri, gioielli, opere d’arte e

oggetti donati da Pontefici, sovrani, famiglie nobili e semplici fedeli. Dall’ostensorio donato da Papa Pio IX alla pianeta della

regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, fino a manufatti apparentemente modesti, ogni oggetto diventa occasione per

raccontare una storia.

Il valore di un dono, infatti, non si misura soltanto nella sua preziosità materiale, ma anche nella memoria e nel significato

umano che riesce a custodire.

Il progetto intende rendere maggiormente accessibile e riconoscibile un patrimonio di eccezionale ricchezza, offrendo ai

visitatori nuovi strumenti di conoscenza e contribuendo a rafforzare il ruolo del Museo degli ex voto come luogo di

conservazione, interpretazione e trasmissione della memoria collettiva.

La presentazione ufficiale del lavoro svolto si terrà martedì 27 ottobre 2026, presso il Museo degli ex voto, all’interno del

Santuario della Madonna dell’Arco, a Sant’Anastasia (Napoli).

Ad accogliere gli ospiti sarà il Rettore del Santuario, Padre Gianpaolo Pagano, che darà il benvenuto ai partecipanti e

introdurrà l’incontro. Interverranno il Sindaco di Sant’Anastasia, Dott. Mariano Caserta e la Dott.ssa. Nadia Murolo,

Dirigente per la Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Campania, insieme ai responsabili del Museo

e ai protagonisti del progetto.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare le finalità dell’iniziativa, presentare gli strumenti di comunicazione realizzati e

accompagnare i partecipanti alla scoperta del nuovo itinerario tematico, valorizzando il patrimonio di arte, storia e devozione

custodito nel Museo degli ex voto.

“I Preziosi” rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Museo degli ex voto, nella convinzione che

custodire il patrimonio culturale significhi anche renderlo comprensibile, accessibile e capace di parlare alle nuove generazioni

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