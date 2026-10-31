Emiliana Cantone, il nuovo singolo che canta la donna, la famiglia, l’amore

La voce inconfondibile e passionale di Emiliana Cantone torna a risuonare sulle piattaforme digitali e in radio con il nuovo e attesissimo singolo dal titolo “A nun t’amà è difficile“. Un brano che segna un ulteriore tassello nella maturazione artistica e personale della cantante napoletana, pronta a farsi nuovamente ascoltare dal proprio pubblico dopo una lunga e trionfale tournée estiva che l’ha vista protagonista assoluta sui palchi di tutto il Sud Italia.

Il nuovo brano non è soltanto una prova d’autore, ma la naturale evoluzione di un percorso che vede al centro la consapevolezza femminile. Nel testo, intriso di una forte intensità emotiva, l’amore si spoglia di ogni artificio per rivelarsi nella sua forma più pura, viscerale e quotidiana. Il brano non parla “semplicemente d’amore”, solo per sottolineare il mood musicale dell’artista, ma ha un senso maggiore in quanto l’uscita è in una data particolare, quella di un anniversario, che sottolinea ancor di più quando si voglia raccontare anche “la donna Emiliana” nella propria musica.

“A nun t’amà è difficile” racconta la forza di un legame capace di superare le paure e di ricostruire l’equilibrio interiore: “Chillu curaggio e m’arapì cu te / A cancellate ‘o male ‘mbiette a me“. Versi che confermano come il filone della famiglia e dell’amore sentimentale rappresenti la colonna portante, l’autentica cifra stilistica della carriera di Emiliana Cantone, capace di evolversi mantenendo intatta la propria identità popolare e moderna.

Emiliana Cantone racconta così questo nuovo capitolo discografico: «L’estate appena trascorsa mi ha regalato un’energia straordinaria. Il contatto diretto con la gente e il calore delle piazze mi hanno nutrito l’anima e dato la spinta giusta per rimettermi in studio. “A nun t’amà è difficile”, racchiude esattamente la donna che sono oggi: cresciuta, più consapevole delle proprie fragilità e della propria forza. L’amore, quello vero, quotidiano, fatto di protezione e complicità, resta la bussola della mia vita e della mia musica. Dedico questo pezzo a chi ha il coraggio di amare senza riserve».

Al brano ovviamente si accompagna il video diretto da Marco Cantone, che mostra l’intimità familiare in prospettiva aulica dell’artista, che mostra anche quanta verità ci sia in un testo intriso di note personali (la Cantone è anche autrice del brano insieme a R. Armani).

Musicalmente, “A nun t’amà è difficile” unisce melodie di grande impatto emotivo a sonorità contemporanee, esaltando l’estensione vocale e la timbrica unica della Cantone, riconoscibile ormai da anni dalla propria community e vicina ai suoi 25 anni di carriera. Il brano descrive l’amore come un porto sicuro e una scelta consapevole, rinnovata ogni giorno al di là del tempo e delle avversità, ed accompagna il percorso che porta alla prossima uscita dell’artista che non tarderà ad arrivare.

Il video è disponibile su YouTube, mentre il singolo si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali.

L’artista è a disposizione per approfondimenti e interviste.

Grazie per la collaborazione e vi chiedo gentilmente di inviarmi materiali di avvenuta pubblicazione.

Francesco Russo

Giornalista ed Ufficio Stampa

Telefono: +39 3475021199

www.francescorusso.info

Direttore Editoriale del quotidiano “La Gazzetta dello Spettacolo”

Inviato dall’Italia per “NewYork-Magazine” e “El Periodico Internacìional”

Coordinatore Editoriale per “Oggi Quotidiano” e dei magazine tematici “Mangiamm-Food News”, “Vivo di Lusso”, “I Like Night”

Autore format e palinsesti per l’emittente streaming “MiA-TV”

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