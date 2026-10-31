Partenope In Short FilmFestival

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Dopo il grande successo di pubblico e l’eccezionale partecipazione internazionale della prima edizione, con circa 200 cortometraggi arrivati da 5 continenti, torna a Napoli il Partenope In Short Film Festival, la rassegna internazionale di cortometraggi ideata e diretta da Gianfranco Gallo.

La II Edizione si terrà venerdì 14 e sabato 15 novembre 2026 presso la location HDe in Via Martucci 64 a Napoli, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Going.

Tema scelto: “Le Città di Mare”. Napoli diventa capitale ideale del dialogo internazionale sul rapporto profondo tra comunità e mare. Il tema caratterizzerà le sezioni competitive DOCU e SCHOOL, chiamate a documentare vita, storie e contraddizioni delle città costiere del pianeta. La sezione SOFFI, cuore identitario del festival, resta interamente dedicata a Napoli con 60 secondi destinati a catturarne anima ed espressioni. In giuria Ilaria Urbani (Presidente) – Giornalista e moderatrice di tutti gli incontri del festival; Cinzia Giancola de Curtis – Intermedia 86′, storica agenzia di rappresentanza cinematografica; Andrea Cannavale – Produttore RUN Film; Miriam Candurro – Attrice; Dario Incerti – Montatore.

A spiegare il valore di questa II edizione è il suo ideatore e direttore artistico, Gianfranco Gallo, attore, autore e regista tra i più rappresentativi del panorama italiano: «Troisi diceva: ‘Quando sogno, sogno in napoletano’. Io aggiungerei: quando guardo… peggio. È proprio da questo mio modo di guardare e vivere la nostra identità che nasce il secondo capitolo del Partenope in Short Film Festival. Come direttore artistico, ho fortemente voluto che lo schermo non fosse solo una finestra su Napoli, ma un ponte per connetterci con il mondo intero, lontano dai soliti cliché. La risposta è stata straordinaria: abbiamo ricevuto circa 200 cortometraggi da paesi come l’Iran, la Cina, il Brasile, la Norvegia e l’India. Grazie alla sinergia profonda con l’Assessorato al Turismo, abbiamo costruito un percorso che valorizza il territorio attraverso lo sguardo internazionale del Cinema. Il tema di quest’anno, ‘Le città di mare’, riflette questa mia volontà di spingermi oltre i confini del nostro Golfo, per accogliere e ricambiare storie lontanissime e simili. La sezione Soffi, corti in un minuto, saprà invece raccontare e promuovere la nostra Città».

«Il Partenope In Short Film Festival racconta Napoli attraverso il linguaggio universale del cinema, valorizzando il legame profondo con il mare e aprendosi al dialogo con le città di tutto il mondo. In vista della Coppa America, che offrirà a Napoli una straordinaria vetrina internazionale, iniziative come questa contribuiscono a promuovere l’identità, la cultura e l’attrattivitàturistica della nostra città. Come Assessorato al Turismo, sosteniamo progetti che fanno della cultura uno strumento di promozione territoriale raccontando una Napoli autentica, creativa e capace di accogliere il mondo», così l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

IL PROGRAMMA – TRA CINEMA, TEATRO E SCUOLA

Venerdì 14 novembre

Ore 18.00 – Open

Ore 19.00 – Masterclass “No Grazie, Sì Grazie” con Ida Di Benedetto e Franco Javarone, intervistati da Ilaria Urbani

Ore 20.30 – Premio Direzione Artistica: proiezione di “Malavita a Trucco”

Ore 21.00 – Proiezione Film Finalisti: 3 School, 2 Docu, 3 Soffi

Sabato 15 novembre

Ore 17.00 – Open

Ore 18.00 – Masterclass “Quando a Scuola suona il Ciak” con Luca Delgado. A seguire proiezione di “Napoli a cosce aperte” e del secondo episodio di “Ex voto la serie – Oro e Argento” realizzato dal Polo delle Arti di Napoli

Ore 19.00 – Proiezione Film Finalisti: 3 School, 2 Docu, 3 Soffi

Ore 20.15 – Docufilm “Il ricordo di un amore” realizzato dai ragazzi del Liceo Palizzi. Intervengono Antonello Scotti e le autrici Giulia Muzzica, Mara Piscitelli, Chiara Lombardi e Fabiana Viterbo

Ore 20.45 – Premiazione Ufficiale e saluti finali del Direttore Gianfranco Gallo

Info ed approfondimenti:

www. partenopeinshortfilmfestival. it

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