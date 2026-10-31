Cena spettacolo da Rescigno – Cucina Partenopea

La grande tradizione enogastronomica napoletana incontra il fascino della musica dal vivo. Giovedì 5 Novembre, a partire dalle ore 20.30, il ristorante Rescigno – Cucina Partenopea ospita “Napoli popolare – tra pentole e melodia”, un’esclusiva cena spettacolo ideata per celebrare le radici più autentiche della cultura partenopea.

A fare da colonna sonora all’evento è la voce di Milena Setola, che accompagna gli ospiti in un viaggio musicale e nostalgico tra i classici della canzone napoletana, intrecciandosi con i profumi ed i sapori proposti dallo chef.

Per l’occasione è stato ideato un percorso gastronomico che rievoca le ricette tipiche della cucina di casa: come entréeuna bruschettina alla luciana e zeppoline. Tra gli antipasti, una zuppetta di pane cotto, murzelle di baccalà e alici mbuttunate, mentre il primo è una pasta e fagioli con cotica di maiale e il secondo polpette con melanzane. Per finire, il dolce è il classico Babà partenopeo. Come sempre, è possibile ordinare anche un menù senza glutine.

Cena Spettacolo “Napoli popolare – tra pentole e melodia”

Giovedì 5 Novembre 2026, ore 20:30

Ristorante Rescigno – Cucina Partenopea, via Foria 38, Napoli

Musica dal vivo: Milena Setola

Prenotazione obbligatoria: Tel. 081 3937871

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