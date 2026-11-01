ENZO LEOMPORRO LANCIA PHONIA22:IL DEBUTTO È HAPPY NEW YEAR

Enzo Leomporro, storica firma del pop italiano con gli Audio 2, firma e produce Phonia22, un nuovo progetto musicale. Il singolo Happy New Year, edito da Suono Libero Music di Nando Misuraca, è il primo prodotto musicale nato da Phonia22 ed ha come protagonista il giovane cantante Fiorentino. Si tratta di un brano tra pop, funky e R&B accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Davide Aronica, ambientato a Catania, e realizzato interamente in intelligenza artificiale (https://youtu.be/db_4ndTkBX8?si=y0lrkKG1ZfuLCqeq).

Mente dell’iniziativa è proprio Leomporro, autore e compositore che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana insieme a Gianni Donzelli. Con Phonia22 dà vita a una dimensione artistica concepita come un collettivo aperto, in cui musicisti, autori e interpreti contribuiscono in modo sinergico alla crescita delle composizioni.

Il nome stesso ne racchiude la filosofia: il 22 rappresenta “‘o pazzo” nella smorfia napoletana, mentre Phonia riprende il greco phoné, la voce. L’obiettivo è dare voce alla follia intesa come libertà d’espressione, contaminazione e sperimentazione.

In uscita il 2 novembre, il singolo d’esordio Happy New Year trasforma il pretesto del Capodanno nel racconto intimo e universale di un amore capace di rinnovarsi ogni giorno. A credere fortemente nella visione di Leomporro è la label Suono Libero Music di Nando Misuraca, legata all’artista da una solida amicizia ventennale e da un’intesa professionale e strategica. Happy New Year traccia così la rotta di un percorso articolato che vedrà la pubblicazione di nuovi brani, un album completo e una forte attività dal vivo, vero momento di confronto con il pubblico e anima del collettivo.

Enzo Leomporro è un cantautore, compositore e produttore tra le firme più iconiche del pop d’autore italiano. Storico autore degli Audio 2, ha segnato la storia della musica italiana cofirmando capolavori senza tempo come “Acqua e sale” per Mina e Adriano Celentano, oltre a numerosi successi per la stessa Mina e le celebri colonne sonore dei film di Leonardo Pieraccioni (I laureati, Il ciclone). Vincitore del Telegatto e del Premio Rino Gaetano come miglior autore insieme a donzelli come audio2, nel 2021 ha pubblicato l’autobiografia “Acqua e sale. Storie di vita e di musica”.

Oggi Leomporro apre una nuova stagione artistica con Phonia22, progetto musicale e collettivo aperto ideato e prodotto da lui stesso per esplorare nuove traiettorie tra pop, funky e R&B. Il debutto avviene a novembre con il singolo Happy New Year (Suono Libero Music), interpretato da Fiorentino.

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