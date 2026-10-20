ERCOLANO, PRESENTATO LA CITTÀ CHE CRESCE, AL CENTRO L’ASCOLTO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Alla conferenza stampa anche l’attore Luigi Zeno

Ercolano, 19 ottobre – Questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Ercolano, è stato presentato La città che cresce, il progetto di ascolto promosso dal Comune di Ercolano, dall’ambito territoriale N29, dall’associazione Futuro Prossimo. Il percorso si articolerà in otto incontri coi giovani dai 16 anni a salire, per raccogliere idee, proposte e bisogni della città, per renderli protagonisti delle scelte per il futuro della comunità. Cittadinanza attiva e beni comuni, studio, cultura e legalità, rispetto delle differenze ed educazione ai sentimenti. Questi i temi degli incontri che prenderanno il via mercoledì 21 ottobre a via Mare.

«Con questo progetto vogliamo partire dall’ascolto diretto delle ragazze e dei ragazzi di Ercolano. Una città che guarda al futuro deve saper comprendere i bisogni delle nuove generazioni, dare spazio alle loro idee e coinvolgerle nelle scelte che riguardano la comunità. Per questo abbiamo scelto un percorso che attraversi i territori e crei occasioni reali di incontro e confronto. Non vogliamo limitarci a parlare dei giovani, ma ascoltare quello che hanno da dirci e capire come tradurre le loro proposte in opportunità concrete. La partecipazione si costruisce dando voce alle nuove generazioni e riconoscendo loro un ruolo attivo nella vita della città». A dirlo la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia.

«Questa è un’occasione per costruire relazioni di fiducia con le ragazze e i ragazzi, incontrarli nei luoghi che vivono ogni giorno e lasciare spazio al loro punto di vista. Affronteremo temi che incidono concretamente sulla loro vita. Il valore del percorso sarà soprattutto nella possibilità di ascoltare senza pregiudizi, raccogliere idee, bisogni e proposte e creare un dialogo che non si esaurisca nel singolo incontro. I giovani non sono soltanto destinatari delle politiche, ma persone che possono contribuire a immaginare e costruire il futuro della propria comunità». A dirlo la presidente di Futuro Prossimo, Elisabetta Scognamiglio.

Alla conferenza stampa di presentazione ha preso inoltre parte l’attore Luigi Zeno.

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