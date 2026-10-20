Musica – MARCO ANGIUS DIRIGE L’ORCHESTRA ACCADEMIA DELLA SCALA A NAPOLI – Inaugurazione stagione Associazione Scarlatti, 22 ottobre ore 20.30

nella foto l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala diretta dal Maestro Marco Angius

L’Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis, inaugura la sua nuova stagione musicale con un concerto d’eccezione in programma giovedì 22 ottobre alle ore 20.30 nella splendida Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella. Protagonisti della serata saranno i giovani talenti dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Marco Angius, affiancati per l’occasione dal pianista solista Ruben Micieli. «Inauguriamo la nostra nuova stagione – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – con un concerto che unisce pagine straordinarie del grande repertorio sinfonico alla grande qualità, riconosciuta a livello internazionale, dei suoi interpreti. Partiture preziose di Beethoven, Stravinskij e Mozart, tre pilastri della storia della musica occidentale, affidate all’esecuzione di una compagine che si è imposta per la freschezza e la brillantezza tecnica con cui ha dimostrato di padroneggiare repertori eterogenei e complessi, magnificamente diretti dal Maestro Marco Angius che, tra i suoi molti meriti, è riconosciuto quale interprete di riferimento per il repertorio musicale contemporaneo e del Novecento». L’evento che apre la programmazione della storica istituzione napoletana è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM).

Il programma della serata propone in apertura il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore op. 19 di Ludwig van Beethoven, «lavoro di solare energia e raffinata cantabilità – si legge nella nota di sala –, sospeso tra la lezione haydniana e mozartiana e la travolgente personalità del giovane compositore tedesco». Si prosegue con l’esecuzione del

Concerto in mi bemolle maggiore ‘Dumbarton Oaks’, capolavoro neoclassico scritto da Igor Stravinskij nel 1937-38; l’opera guarda all’eredità dei Concerti Brandeburghesi di Bach, rielaborandoli con ritmi incisi, timbri cangianti e una complessa scrittura da camera che valorizza il gioco d’insieme delle prime parti dell’orchestra. La chiusura è affidata alla Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201 di Wolfgang Amadeus Mozart, composta nel 1774, vertice della produzione giovanile del compositore salisburghese.

Il concerto segna l’avvio di una stagione ricca e articolata in cui l’Associazione Scarlatti proporrà al pubblico napoletano altri 21 appuntamenti di altissimo profilo artistico, delineando un percorso musicale di oltre tre secoli che spazierà dai capolavori del Barocco fino alle sonorità contemporanee.

Biglietto 20 euro (ridotto euro 15 per under 30 e soci Ass. Scarlatti). Prevendite online: azzurroservice.it; info: associazionescarlatti.it

Associazione Alessandro Scarlatti

stagione musicale 2025 – 2026

Inaugurazione

Giovedì 22 ottobre 2026 – ore 20.30

Conservatorio San Pietro a Majella

(Vico S. Pietro a Maiella 33 – 80138 Napoli)

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Ruben Micieli, pianoforte

Marco Angius, direttore

Ludwig van Beethoven

(Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827)

Concerto n. 2 in si bemolle maggiore, op. 19 per pianoforte e orchestra

Allegro con brio · Adagio · Rondò. Molto allegro

Igor Stravinskij

(Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971)

Concerto in mi bemolle maggiore – Dumbarton Oaks

Tempo giusto · Allegretto · Con moto

Wolfgang Amadeus Mozart

(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791)

Sinfonia n. 29 in la maggiore, K1 201

Allegro moderato · Andante · Minuetto · Allegro con spirito

LA TOURNÉE

coordinata da CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica)

progetto Circolazione musicale – Nuove Carriere in Italia

Venerdì 23 ottobre 2026, ore 21

Catanzaro, Teatro Comunale

In collaborazione con AMA Calabria ETS

Sabato 24 ottobre 2026, ore 18

Messina, Palacultura Antonello da Messina

In collaborazione con Accademia Filarmonica di Messina

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