Ercolano, tornano le fermate EAV a Ercolano Scavi

Ercolano, 17 ottobre – Dopo oltre tre anni, la stazione di Ercolano Scavi torna a essere servita dai treni EAV della linea Napoli-Sorrento. Una riattivazione attesa dal territorio, che restituisce a pendolari, studenti e turisti un collegamento importante per raggiungere la città e muoversi nell’area metropolitana.

«Per Ercolano il ritorno dei treni della tratta Napoli-Sorrento significa superare una fase difficile, durante la quale cittadini, lavoratori, studenti e visitatori hanno dovuto fare i conti con l’assenza di un collegamento essenziale. La nostra città ha bisogno di essere facilmente raggiungibile, anche per valorizzare il suo patrimonio archeologico e sostenere le attività economiche e turistiche. Questi ripristino è un passaggio importante, ma è necessario continuare a lavorare per un trasporto pubblico efficiente e all’altezza delle esigenze della comunità. Garantire collegamenti adeguati significa migliorare concretamente la qualità della vita a Ercolano e di tutta l’area vesuviana». A dirlo la sindaca di Ercolano e delegata ANCI Campania a mobilità e trasporti, Antonietta Garzia.

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