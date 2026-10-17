Rinascimento Nazionale, a Napoli la presentazione del Comitato territoriale Campania

Si è svolta allo Starhotels Terminus di Napoli la presentazione del Comitato territoriale Campania di Rinascimento Nazionale. All’incontro hanno partecipato il presidente nazionale Luca Sforzini e il presidente del Comitato campano Paolo Guidone. Nel corso del pomeriggio è stato presentato anche il libro «Rinascimento Nazionale. Un’idea, una Nazione, un futuro».

Prima dell’appuntamento pubblico, Sforzini e Guidone hanno incontrato la stampa per un punto dedicato alla fase che il Centro Studi sta attraversando dopo la separazione da Futuro Nazionale, di cui fino a settembre era stato il think tank, e ai rapporti con le altre forze politiche in Campania.

Guidone ha spiegato le ragioni della nascita del Comitato e le priorità per il territorio campano. Ha poi illustrato la proposta di un’economia comunitarista, critica verso quello che definisce «capitalismo dopaminico», con al centro la famiglia e le comunità territoriali, soffermandosi su come questa impostazione possa tradursi in una regione come la Campania.

Ha ripercorso infine la propria cifra di «innovatore che cammina nel solco della tradizione».

Sforzini ha ricostruito i motivi della separazione da Futuro Nazionale, sul piano della linea e dell’identità. Ha poi presentato l’idea di Nazione che il libro propone e il lavoro svolto negli ultimi anni. Ha infine indicato la strada del Centro Studi, che prosegue in autonomia e resta aperto al confronto con le forze disponibili al dialogo.

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