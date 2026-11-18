di Martina Farina

Non c’erano soltanto cavalieri, soldati e battaglie nella Sarno del Quattrocento… accanto agli eserciti si muoveva un mondo fatto di artigiani, mercanti e lavoratori, figure fondamentali per la vita quotidiana e per il funzionamento degli accampamenti militari. Ed è proprio questo aspetto (meno conosciuto) della storia che l’Associazione Storico-Culturale Artisti e Mercanti del Conte Ruggero ha portato in scena lo scorso sabato – 17 ottobre 2026 – in occasione della seconda edizione della rievocazione storica della Battaglia di Sarno.

Infatti, la partecipazione dell’associazione, ha arricchito la manifestazione con un racconto diverso del Medioevo, lontano dalle sole imprese d’arme e vicino alla quotidianità di chi, con il proprio lavoro, contribuiva a sostenere la vita degli eserciti. Perché, durante gli spostamenti e nei periodi di permanenza negli accampamenti, le truppe avevano bisogno di rifornimenti, riparazioni e servizi: mercanti, speziali, maniscalchi e artigiani che garantivano la disponibilità di beni, la manutenzione delle attrezzature e la cura degli equipaggiamenti. Era un universo di competenze e attività spesso meno visibile, ma indispensabile per comprendere davvero l’organizzazione della società medievale.

E a Sarno, gli Artisti e Mercanti del Conte Ruggero, hanno restituito al pubblico proprio questa dimensione attraverso banchi didattici, dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri, costumi curati nei dettagli e ricostruzioni fedeli alle fonti storiche.

A spiegare il valore di queste iniziative è il presidente Vincenzo Ruggiero, che sottolinea come partecipare a una rievocazione significhi andare oltre la semplice rappresentazione: «Non significa interpretare la storia da spettatori, ma abitarla». Indossare abiti d’epoca, riprodurre gesti antichi, suonare i tamburi e ripercorrere le rotte mercantili permette, secondo Ruggiero, di trasformare la conoscenza dei libri in un’esperienza sensoriale ed emotiva. Ogni appuntamento diventa così un’occasione per arricchire il bagaglio personale e collettivo e riscoprire la consapevolezza delle proprie radici.

Un legame, quello con la storia, che assume un significato particolare quando viene vissuto nella propria terra. «La Campania è uno straordinario palcoscenico a cielo aperto», afferma il presidente, ricordando la ricchezza di un territorio segnato da secoli di storia, dai fasti normanni alle epoche medievali e rinascimentali. Organizzare e prendere parte a manifestazioni locali significa, dunque, valorizzare borghi e piazze, trasformandoli in luoghi di incontro e partecipazione.

Sotto la presidenza di Ruggiero, l’associazione porta avanti questa visione attraverso un progetto condiviso, che mette insieme artigiani, artisti, musici e figuranti. Una comunità di appassionati che, attraverso competenze e contributi diversi, lavora per custodire e tramandare la bellezza di un’epoca.

La presenza alla Battaglia di Sarno, dunque, si inserisce proprio in questo percorso: non soltanto ricostruire ambientazioni e mestieri del passato, ma restituire al pubblico il contesto umano e sociale che accompagnava gli eventi storici. Perché, in fondo, per raccontare davvero un’epoca non basta ricordare chi ha combattuto… bisogna conoscere anche chi, ogni giorno, ha contribuito a farla vivere.

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