Un viaggio nel tempo tra musica, atmosfere vintage e grandi classici della gastronomia. Giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 20:30, Rescigno Cucina Partenopea ospita “Take me Back ’80/’90”, una speciale cena spettacolo pensata per far rivivere le emozioni e i successi più iconici degli anni Ottanta e Novanta. Per la seconda volta, ad accompagnare la serata sarà la voce di Milena Setola.

Per l’occasione, la cucina di Rescigno ha ideato un percorso gastronomico ispirato alle pietanze simbolo di quegli anni, reinterpretate con cura. La serata si aprirà con una ricca selezione di antipasti che comprende cocktail di gamberi, bruschetta con pomodorino fresco, gateau di patate – comparso anche nel programma Foodish – e spiedino di pesce pastellato, per poi proseguire con il risotto ai funghi porcini come primo piatto. A seguire sarà servito il filetto alla Wellington accompagnato da piselli e funghi trifolati mentre, a chiudere in dolcezza il menù, sarà la tradizionale zuppa inglese.

Un’esperienza completa che unisce il piacere della buona tavola al divertimento della musica live, ideale per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

Data la disponibilità limitata dei posti, per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione telefonica al numero fisso 081 3937871 oppure al cellulare 339 2031626.

Info evento: Rescigno Cucina Partenopea Tel. 081 3937871 | Cell. 339 2031626

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…