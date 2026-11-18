Quattro giornate, nove compagnie e tanti linguaggi artistici a confronto: torna Oltre la linea, la rassegna di danza contemporanea e teatro-danza in programma il 21, 22, 28 e 29 novembre 2026 al Teatro Magma di Torre Annunziata, a cura di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro. Protagoniste di questa edizione saranno Akerusia Danza, Arabesque, ArtGarage, Campania Arte Danza, Campania Danza, ItinerArte MartDance, MART Company, Sfera Ovale e Skaramacay Dance Company, che si alterneranno in quattro serate dedicate alla ricerca coreografica e alla sperimentazione dei linguaggi della scena contemporanea.

Gli spettacoli si terranno il sabato alle ore 20:30 e la domenica alle ore 18:30. Nata con l’intento di superare le modalità consuete di rappresentazione, Oltre la linea promuove una creazione artistica che vada oltre l’individualità delle singole realtà, favorendo l’incontro e il dialogo tra differenti esperienze espressive. Fin dai suoi esordi, la rassegna ha scelto di abitare borghi e piccoli spazi delle città metropolitane, facendo della prossimità con il pubblico e del superamento della distanza tra palcoscenico e spettatori uno dei suoi elementi distintivi. Una visione che si traduce anche nella scelta di riunire più performance nella stessa serata e di affiancare spesso agli spettacoli momenti di confronto e dibattito con il pubblico.

Si comincia sabato 21 novembre con ILLUSION, coreografie e testi di Marco Auggiero, della MART Company, produzione MART Dance; a seguire ATTO BIANCO, di e con Angela Porrino, produzione Sfera Ovale, e AMBIENT GAZA, coreografie e danza di Giulia Rizzo, sulle musiche di Ambientgaza.org, produzione ArtGarage.

Domenica 22 novembre il programma prosegue con MO•SÀI•CO… FRAMMENTI DI, ideato da Elena D’Aguanno e Paola Rivazio, con coreografia e coregia di Marcella Martusciello ed Elena D’Aguanno. In scena Marcella Martusciello, Emanuela Micallo, Claudia Pollio e Chiara Sorrentino, sulle musiche originali di Julia Primicile Carafa, con testi di Mario Serra e voce di Francesca Rondinella. La produzione è di Akerusia Danza. Seguirà FILUMENA, di Erminia Sticchi, con Skaramacay Dance Company, produzione Skaramacay.

Sabato 28 novembre sarà la volta di IL MIO TURNO / NUMERO 47 / IN CODA, coreografie di Marco Munno, con Gerardo Pastore, produzione Campania Arte Danza. La serata continuerà con IL MARE TRA LE LABBRA, testo e regia di Anita Mosca, canto e movimento di Carmen Famiglietti, con Carmen Famiglietti e Anita Mosca in scena, produzione ItinerArte MartDance. Chiuderà STREET TALE, coreografie e interprete Marco Munno, produzione Arabesque.

L’ultimo appuntamento, domenica 29 novembre, vedrà in scena CLINAMEN, coreografie di Giulia Rizzo, con le danzatrici Giorgia Aiello, Arianna Montella e Giulia Rizzo, musiche di Gionadò e luci di Giorgia Aiello, produzione ArtGarage. Seguirà GOCCE, coreografie di Olimpia Milone, Federica Clarizia e Simone Liguori, testo di Eirene Campagna, con i danzatori Federica Clarizia, Francesca D’Arienzo, Olimpia Milone, Luigi Lambiase e Manuel Lardo, produzione Campania Danza. A concludere la rassegna sarà PARTHENOPE REWIND, di e con Anita Mosca, con coreografie e danza di Lia Gusein-Zadé, produzione ItinerArte e MartDance.



Informazioni e contatti: 340 9331171 – 366 7111689

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