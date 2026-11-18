Ben due occasioni per conoscere la quinta edizione dell’Archeofestival: sabato 21 novembre alle 11 la presentazione nella sala consiliare di Poggiomarino e domenica 22 novembre, alle 11,00 presso il Chiostro del Convento di S.Antonio, a Nocera Inferiore.

Quattordici tappe in tutte le province, dal 28 novembre a Mercato San Severino fino al 26 giugno a Somma Vesuviana

Sabato 21 novembre, alle 11, la sala consiliare del Comune di Poggiomarino, in via XXV Aprile, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione dell’Archeofestival, la manifestazione itinerante promossa dal Gruppo Archeologico Terramare 3000 per la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e antropologico della Campania.

Domenica 22, alle 11,00 invece, ci si trasferisce a Nocera Inferiore, dove ci sarà all’interno del Chiostro del Convento di S.Antonio, l’associazione Noukria ospiterà il racconto del percorso dell’Archeofestival e sarà una vera festa.

L’edizione 2026-2027 è dedicata a «Il Medioevo in Campania fra chiese, borghi e castelli» e il sottotitolo, «Popoli, lingue e culture della Campania a confronto», ne indica la chiave di lettura: una regione la cui identità si è formata attraverso migrazioni, dominazioni e scambi, e che oggi accoglie comunità provenienti da molti Paesi.

Il calendario prevede quattordici appuntamenti distribuiti su otto mesi, tra castelli, edifici religiosi e borghi medievali delle cinque province. Si parte sabato 28 novembre da Mercato San Severino, con un convegno introduttivo nell’ex convento domenicano di San Giovanni in Palco, oggi sede del Comune, seguito dalla visita al castello normanno, tra le fortificazioni più estese d’Italia. La chiusura è fissata per il 26 giugno a Somma Vesuviana, nel borgo del Casamale, con un incontro dedicato al bilancio sociale della manifestazione.

Accanto alla ricostruzione storica, l’Archeofestival mantiene la sua impronta educativa e sociale, facendo della conoscenza dei luoghi uno strumento di educazione degli adulti e di dialogo interculturale. Ampio spazio sarà riservato alla memoria femminile, dalle protagoniste come Aloara di Capua, Adelperga di Benevento, Sichelgaita di Salerno, le Regine di Napoli e le badesse del Goleto alle contadine, artigiane e tessitrici rimaste ai margini delle cronache. In ogni tappa i partecipanti troveranno inoltre due spazi di animazione in piccoli gruppi: Erasmus 40, curato dal Mo.V.I. Campania con le Ambasciatrici Erasmus EDA, e le Oasi di Solidarietà, animate dalle associazioni selezionate dal Comitato Centenario Tavazza. Molti siti saranno visitabili gratuitamente, per gli altri è previsto l’ingresso a costo ridotto.

«Il Medioevo è l’epoca in cui la Campania ha preso la forma che conosciamo, tra longobardi, normanni, angioini e aragonesi», spiega Linda Solino, sociologa e presidente del Gruppo Archeologico Terramare 3000 e dell’Archeofestival. «Portare le persone nei castelli, nelle abbazie e nei borghi vuol dire ricostruire la storia di un territorio plurale insieme a chi lo abita oggi, a qualunque età e da qualunque Paese provenga».

La manifestazione si avvale di un comitato scientifico presieduto da Stefano De Caro, già direttore generale dell’ICCROM, e di una rete di collaborazioni che comprende il Consiglio regionale della Campania, la Città metropolitana di Napoli, le Province di Salerno, Benevento e Caserta, il Comune di Poggiomarino e il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, il Parco Archeologico di Pompei, cinque Atenei campani, il Touring Club Italiano e l’Istituto Italiano dei Castelli, insieme a diciassette Comuni e cinque Pro Loco, oltre all’UNPLI Regionale e la FITP Campania.

Nel corso delle conferenze stampa saranno illustrati nel dettaglio il programma delle singole tappe e le modalità di partecipazione.

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