I pediatri della Simeup “addestreranno” l’Intelligenza artificiale medica Vera Health

La società scientifica è la prima in Italia a siglare un accordo con la piattaforma americana, utilizzata da 800mila medici nel mondo. Le pubblicazioni degli specialisti contribuiranno a rendere più affidabili le risposte cliniche. La collaborazione sarà presentata al Congresso nazionale di Firenze

Milano, 3 novembre 2026 – La SIMEUP (Società italiana di medicina d’emergenza e urgenza pediatrica) è la prima società scientifica italiana a stringere una collaborazione con Vera Health, il motore di ricerca medico usato da più di un medico su quattro in Italia e partner ufficiale per l’IA dell’American College of Emergency Physicians. Le due organizzazioni condividono la stessa missione: dare ai medici in prima linea accesso alle evidenze scientifiche più recenti e affidabili.

«Questo accordo è una sfida che abbiamo voluto raccogliere fin dall’inizio, e per la nostra società scientifica è motivo di grande soddisfazione e orgoglio», dichiara Vincenzo Tipo, presidente di SIMEUP. «Vogliamo contribuire a sviluppare un’IA per una pediatria sempre più consapevole, competente e responsabile, capace di affrontare la complessità e la delicatezza della cura dei bambini. Per farlo, lo sviluppo tecnologico deve fondarsi sulle conoscenze cliniche e sull’esperienza di chi ogni giorno si prende cura dei piccoli pazienti.»

«Le società scientifiche hanno la precisa responsabilità di mettere la propria competenza al servizio dell’innovazione e di contribuire a orientarne lo sviluppo», aggiunge Tipo. «Con questa collaborazione portiamo all’IA la nostra esperienza e una convinzione ferma: ogni progresso deve essere guidato dalla qualità delle cure e dalla salute dei bambini.»

Vera è utilizzata da oltre 800.000 medici in tutto il mondo. La piattaforma risponde in pochi secondi ai quesiti clinici attingendo agli studi scientifici, valutando la solidità delle evidenze e rendendo ogni risposta facilmente riconducibile alle sue fonti.

«Il valore di Vera sta nell’usare l’IA per rendere le evidenze scientifiche più facili da consultare e da verificare», spiega Gianluca Mondillo, medico ed esperto di IA di SIMEUP. «In pediatria è fondamentale che le fonti siano pertinenti all’età del bambino, al contesto clinico e alle sue caratteristiche individuali. Lavorare con Vera Health ci dà l’opportunità di portare queste esigenze nel confronto sullo sviluppo della piattaforma, mantenendo il giudizio clinico al centro della cura.»

SIMEUP contribuirà ad ampliare la base di conoscenze di Vera attraverso le pubblicazioni dei propri soci, che ogni giorno si occupano di emergenza pediatrica, ciascuna citata a nome della società. L’obiettivo è rendere le informazioni più pertinenti, rispondendo alle esigenze specifiche della pediatria in Italia.

«Vera non può essere costruita nel vuoto, e nessuna azienda può far crescere la medicina da sola», afferma Taieb Bennani, co-fondatore di Vera Health. «Le conoscenze di cui i medici si fidano di più nascono dalle società scientifiche come SIMEUP, i cui specialisti dedicano anni a valutare le evidenze e a scrivere le indicazioni su cui si basano i colleghi. Lavorare al fianco di chi definisce la medicina di oggi è un privilegio.»

«La medicina è globale, ma ogni Paese la pratica a modo suo», aggiunge Maxime Allouch, co-fondatore di Vera Health. «Per questo siamo davvero onorati di collaborare con SIMEUP: per imparare da loro e costruire insieme qualcosa di importante, a beneficio di tutti i medici.»

Forte della missione che condivide con SIMEUP, Vera metterà inoltre i propri strumenti e le proprie analisi a disposizione dei gruppi di lavoro della società impegnati nella redazione e nell’aggiornamento delle linee guida.

«Il nostro compito è sostenere nel modo migliore il lavoro delle società scientifiche», dichiara Sarah Kayfus, Head of Partnerships di Vera Health. «SIMEUP ci ha dato la sua fiducia, e non la diamo per scontata. Valuteremo questa partnership in base ad un unico parametro: ciò che essa apporta a SIMEUP e ad ogni pediatra italiano.»

La collaborazione sarà presentata al Congresso Nazionale SIMEUP, a Firenze, dal 5 al 7 novembre 2026. Il congresso darà spazio anche al ruolo dell’IA nella formazione pediatrica e nella pratica clinica.

«L’Italia è stata uno dei primi Paesi in Europa ad adottare Vera, per questo è molto significativo che questa collaborazione nasca qui», afferma Ashish Pingle, Head of International Markets di Vera Health. «Sono onorato di presentarla insieme a SIMEUP e spero che l’esempio della società ne ispiri molte altre in tutta Europa.»



Informazioni su SIMEUP

SIMEUP, la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, da quasi trent’anni promuove cure di emergenza e urgenza di qualità per bambini e adolescenti. Riconosciuta dal Ministero della Salute ai sensi della Legge 24/2017, riunisce oltre 2.600 soci in tutta Italia. Offre un ampio e strutturato programma di formazione e aggiornamento per i professionisti sanitari, che comprende anche corsi di emergenza pediatrica. SIMEUP promuove inoltre iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria, insegnando alla popolazione come intervenire in caso di soffocamento ed eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base. Accanto all’attività formativa, la società porta avanti un’importante attività di ricerca, che comprende studi multicentrici nazionali e internazionali, per contribuire al miglioramento continuo della qualità delle cure di emergenza e urgenza pediatrica.

Informazioni su Vera Health

Vera Health è un motore di ricerca medico progettato per ragionare come un medico. Trova prima le evidenze, le valuta con un metodo sviluppato insieme ai medici che scrivono le linee guida e mostra in pochi secondi fonte, solidità e limiti di ogni risposta. Pensata esclusivamente per i professionisti sanitari, Vera è utilizzata da oltre 800.000 medici, tra cui più di un medico su quattro in Italia, ed è dal giugno 2026 l’app per medici più scaricata al mondo ogni mese. Vera è gratuita per i medici abilitati e in formazione e non si addestra mai sulle domande dei medici. È conforme a HIPAA e GDPR, ha la certificazione SOC 2 Type II ed è allineata al NIST AI Risk Management Framework. Vera non è destinata a fornire raccomandazioni per la diagnosi, la prognosi, il monitoraggio o il trattamento di singoli pazienti. Fondata nel 2024 a Y Combinator da Taieb Bennani e Maxime Allouch, Vera Health ha raccolto 32 milioni di dollari da investitori tra cui Threshold Ventures, Gradient, Y Combinator, SV Angel e Mantis VC, e ha sede a San Francisco. Per saperne di più: verahealth.ai

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