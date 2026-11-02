Uno nessuno e centomila al TRAM dal 6 all’8 novembre 2026

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Prosegue al TRAM il progetto speciale “Maschere, Macchine e Vesuvio” dedicato a Luigi
Pirandello. Il prossimo spettacolo è “Uno, nessuno e centomila”, in scena dal 6 all’8 novembre
2026.
Roberta Misticone ha curato l’adattamento del romanzo capolavoro di Pirandello, di cui proprio
quest’anno ricorre il centenario della prima pubblicazione nel 1926. Lo spettacolo è un affascinante
reading con le musiche dal vivo eseguite da Silvia Fisciano al violoncello. In scena, insieme a
Roberta Misticone, ci saranno Dino Polito, Tania Recce, Sergio Misticone, Jorgo Sklivanos,
Alfonso Artiaco, Manuele Marmolo, Anna Russo, Giusy Galioto e Vanessa Cioce.
Tutto inizia da un dettaglio insignificante, una conversazione casuale: Vitangelo Moscarda scopre,
grazie a una sconsiderata osservazione della moglie, che il suo naso pende verso destra. Da quel
momento, la sua intera esistenza crolla. Quella che sembrava una certezza granitica – la percezione
di sé – si frantuma in centomila frammenti, tanti quanti sono gli sguardi degli altri. Questa
consapevolezza lo fa sprofondare in una profonda crisi d’identità: comprendendo di essere
“centomila” persone differenti agli occhi della gente, finisce per sentirsi “nessuno”.
Lo spettacolo porta in scena l’eterno conflitto tra essere e apparire. Una riflessione potente sul
pensiero pirandelliano che risuona oggi più attuale e determinante che mai, in un’epoca in cui
l’immagine e l’apparizione pubblica esercitano su di noi una pressione costante. Un viaggio
vertiginoso dentro la psiche umana, una discesa nell’abisso dell’identità che porterà il protagonista a
spogliarsi di ogni costrizione e a liberarsi da qualsiasi maschera, fino a diventare “aria, vento, puro
spirito”. Una ricerca della libertà che, ieri come oggi, confina con la follia, ma che resta l’unica via
per ritrovare l’autenticità.
UNO, NESSUNO E CENTOMILA
spettacolo-reading con musiche dal vivo
da Luigi Pirandello
con Roberta Misticone, Dino Polito, Tania Recce, Sergio Misticone
e con Jorgo Sklivanos, Alfonso Artiaco, Manuele Marmolo, Anna Russo, Giusy Galioto, Vanessa
Cioce
musiche dal vivo composte ed eseguite al violoncello da Silvia Fisciano
foto Antonio Sena
progetto speciale del MiC “Maschere, Macchine e Vesuvio”
produzione Teatro dell’Osso e TRAM
Date: 6, 7 e 8 novembre 2026
Orari degli spettacoli:
Venerdì ore 21.00
Sabato ore 20.00
Domenica ore 18.00
Biglietti:
Intero € 13,00
Ridotto € 10,00 (under 30 e over 65)
Studenti € 9,00
Info e prenotazioni:
WhatsApp 342 1785 930
Email tram.biglietteria@gmail.com
TRAM – Teatro Ricerca Arte Musica
diretto da Mirko Di Martino
via Port’Alba 30, Napoli
www.teatrotram.it
Il Mezzogiorno Info usa Accessibility Checker per monitorare l'accessibilità del nostro sito web.