Uno nessuno e centomila al TRAM dal 6 all’8 novembre 2026

Prosegue al TRAM il progetto speciale “Maschere, Macchine e Vesuvio” dedicato a Luigi

Pirandello. Il prossimo spettacolo è “Uno, nessuno e centomila”, in scena dal 6 all’8 novembre

2026.

Roberta Misticone ha curato l’adattamento del romanzo capolavoro di Pirandello, di cui proprio

quest’anno ricorre il centenario della prima pubblicazione nel 1926. Lo spettacolo è un affascinante

reading con le musiche dal vivo eseguite da Silvia Fisciano al violoncello. In scena, insieme a

Roberta Misticone, ci saranno Dino Polito, Tania Recce, Sergio Misticone, Jorgo Sklivanos,

Alfonso Artiaco, Manuele Marmolo, Anna Russo, Giusy Galioto e Vanessa Cioce.

Tutto inizia da un dettaglio insignificante, una conversazione casuale: Vitangelo Moscarda scopre,

grazie a una sconsiderata osservazione della moglie, che il suo naso pende verso destra. Da quel

momento, la sua intera esistenza crolla. Quella che sembrava una certezza granitica – la percezione

di sé – si frantuma in centomila frammenti, tanti quanti sono gli sguardi degli altri. Questa

consapevolezza lo fa sprofondare in una profonda crisi d’identità: comprendendo di essere

“centomila” persone differenti agli occhi della gente, finisce per sentirsi “nessuno”.

Lo spettacolo porta in scena l’eterno conflitto tra essere e apparire. Una riflessione potente sul

pensiero pirandelliano che risuona oggi più attuale e determinante che mai, in un’epoca in cui

l’immagine e l’apparizione pubblica esercitano su di noi una pressione costante. Un viaggio

vertiginoso dentro la psiche umana, una discesa nell’abisso dell’identità che porterà il protagonista a

spogliarsi di ogni costrizione e a liberarsi da qualsiasi maschera, fino a diventare “aria, vento, puro

spirito”. Una ricerca della libertà che, ieri come oggi, confina con la follia, ma che resta l’unica via

per ritrovare l’autenticità.

UNO, NESSUNO E CENTOMILA

spettacolo-reading con musiche dal vivo

da Luigi Pirandello

con Roberta Misticone, Dino Polito, Tania Recce, Sergio Misticone

e con Jorgo Sklivanos, Alfonso Artiaco, Manuele Marmolo, Anna Russo, Giusy Galioto, Vanessa

Cioce

musiche dal vivo composte ed eseguite al violoncello da Silvia Fisciano

foto Antonio Sena

progetto speciale del MiC “Maschere, Macchine e Vesuvio”

produzione Teatro dell’Osso e TRAM



Date: 6, 7 e 8 novembre 2026

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

Intero € 13,00

Ridotto € 10,00 (under 30 e over 65)

Studenti € 9,00

Info e prenotazioni:

WhatsApp 342 1785 930

Email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM – Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30, Napoli

www.teatrotram.it

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