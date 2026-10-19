Il Centro Campania continua la sua crescita: Veralab inaugura un nuovo store a Marcianise

Il leader della beauty routine sceglie il centro casertano

per rafforzare la sua presenza sul territorio

Il Centro Commerciale Campania si conferma punto di riferimento per lo shopping, il retail di successo e l’attrattività dei grandi brand. A testimonianza del continuo percorso di crescita, sviluppo e rinnovamento dell’offerta commerciale, il Centro annuncia l’apertura ufficiale del nuovo store firmato Veralab.

L’arrivo del celebre beauty brand italiano rappresenta un ulteriore tassello strategico nel piano di ampliamento della proposta commerciale del Campania, sempre più orientata a intercettare le tendenze del momento e le esigenze di un pubblico attento, dinamico e connesso.

Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere ed emozionare la grande beauty community di Veralab, offrendo un’esperienza d’acquisto immersiva e la possibilità di scoprire da vicino l’intero universo di prodotti e le ultime novità del marchio.

I festeggiamenti hanno preso il via sabato 17 ottobre. Ad accogliere la community durante la giornata inaugurale c’è stata Cristina Fogazzi, fondatrice di Veralab, presente per il reveal ufficiale dello store e per celebrare insieme ai fan l’inizio di questa nuova avventura sul territorio campano.

Per l’intero weekend di apertura, come da tradizione del brand, ogni acquisto è stato accompagnato da una speciale tote bag in edizione limitata, personalizzata con una frase dedicata a Marcianise per omaggiare la città e sancire questo speciale legame con la comunità locale.

L’ingresso di un marchio iconico e ad alto impatto mediatico come Veralab conferma la capacità del Centro Commerciale Campania di Marcianise di attrarre realtà nazionali e internazionali di primissimo piano. Grazie a un’offerta sempre più ricca e trasversale, il Campania consolida il proprio ruolo di leader nel panorama del retail regionale, confermandosi non solo come luogo di shopping, ma come vero e proprio punto di incontro e di esperienza per il territorio.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli: www.campania.com

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