Villa La Colombaia, la Regione Campania annuncia nuovi finanziamenti per i 120 anni di Luchino Visconti

L’annuncio dell’assessore al Turismo Enzo Maraio durante LIBRAIA, a Forio d’Ischia. Illustrato anche il piano regionale da 70 milioni di euro per la formazione e l’occupazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni

FORIO, 19 OTTOBRE 2026 – Un nuovo finanziamento regionale per accompagnare la valorizzazione di Villa La Colombaia, storica residenza di Luchino Visconti, nell’anno in cui ricorrono i 120 anni dalla nascita del grande regista. Ad annunciarlo è stato l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio, intervenuto ieri pomeriggio a LIBRAIA – Piccola fiera del libro, ospitata a Forio e dedicata quest’anno al tema “RESTARE – Abitare i luoghi, leggere il presente, immaginare il futuro”.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro “RESTARE… e poi?”. Un confronto che, partendo dalle prospettive delle nuove generazioni e dalle difficoltà dei territori insulari, ha affrontato il rapporto tra turismo, cultura, lavoro e sviluppo, interrogandosi sulle condizioni necessarie per rendere concretamente possibile la scelta di restare.

Il nuovo sostegno annunciato dalla Regione accompagnerà le iniziative dedicate al centoventesimo anniversario della nascita di Luchino Visconti, che ricorrerà il prossimo 2 novembre, inserendosi nel percorso di valorizzazione della Colombaia avviato dall’amministrazione comunale di Forio. L’obiettivo è consolidare il ruolo della storica residenza come luogo di produzione e diffusione culturale, capace di accogliere iniziative e attività durante tutto l’anno, contribuendo al tempo stesso ad ampliare l’offerta turistica dell’isola oltre i mesi tradizionalmente legati alla stagione estiva.

La Colombaia rappresenta uno straordinario patrimonio culturale e identitario, un punto di riferimento capace di rafforzare l’attrattività turistica di Ischia anche al di fuori della stagione estiva», ha dichiarato Maraio, sottolineando la disponibilità della Regione a sostenere progetti condivisi con amministrazioni locali, operatori e associazioni.

«La destagionalizzazione è una delle nostre priorità: abbiamo bellezze paesaggistiche, culturali e naturali che ci consentono di puntare a un turismo capace di generare opportunità durante tutti i 365 giorni dell’anno», ha aggiunto l’assessore, richiamando la necessità di collegare la valorizzazione del patrimonio territoriale alla creazione di nuove occasioni di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni. «Non bastano le dichiarazioni di principio: servono investimenti, sviluppo economico e nuove opportunità di lavoro».

«Fondamentale è la sinergia con la Regione Campania e una programmazione turistica condivisa tra i Comuni dell’isola, capace di favorire la destagionalizzazione. Un esempio virtuoso è il lavoro avviato sul Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PAD) tra Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana, con l’obiettivo di garantire il 30% di spiagge libere. La collaborazione tra istituzioni, ad ogni livello, è la strada per valorizzare il territorio e creare opportunità concrete per chi sceglie di vivere e restare sull’isola», conclude l’assessore regionale Enzo Maraio

Nel corso dei lavori si è ricordato come la Giunta regionale abbia approvato un piano da 70 milioni di euro, finanziato attraverso il Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027, articolato in due linee di intervento. Di queste risorse, 55 milioni sono destinati all’alta formazione post-laurea e all’inserimento lavorativo qualificato, mentre i restanti 15 milioni sosterranno percorsi di autoimpiego e inclusione attiva. Il confronto ospitato dalla Colombaia ha così ricondotto il tema scelto per questa edizione di LIBRAIA a una questione concreta: la possibilità, per chi vive nei territori insulari e nelle aree più periferiche della regione, di costruire il proprio percorso personale e professionale senza essere necessariamente costretto ad andare altrove. Una prospettiva nella quale gli investimenti nella cultura nella formazione e nello sviluppo economico rappresentano parti di un medesimo impegno, chiamato a tradursi in opportunità reali per i territori e per le comunità che li abitano.

«Con Libraia, Villa La Colombaia torna a essere uno spazio vivo, aperto alla comunità, un luogo di incontro e produzione culturale», dichiara Davide Laezza, assessore alla Cultura del Comune di Forio. «La storica residenza di Luchino Visconti può diventare un polo culturale per l’intera isola, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e giovani, offrendo nuove opportunità di partecipazione e dando concretezza al diritto a restare».