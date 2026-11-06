Immobiliare turistico della campania: prospettive future martedi’ 10 novembre a napoli la presentazione del monitora turistico 2026 fiaip

NAPOLI – Quale futuro attende l’immobiliare turistico della Campania? Quali sono le località sulle quali scelgono di puntare gli investitori e come va invece nelle aree interne, troppo spesso ai margini dei grandi flussi turistici?

Sono alcuni dei temi che saranno sviscerati nel corso della presentazione del Monitora Turistico 2026 della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP, l’osservatorio di riferimento sul mercato immobiliare turistico italiano. L’appuntamento è fissato per il giorno martedì 10 novembre alle ore 10.00 nella Sala Multimediale Santangelo del Consiglio Regionale della Campania, all’Isola F13 del Centro Direzionale di Napoli.

Il Monitora Turistico 2026 è accompagnato dal convegno “Strategie di Rilancio per l’Extralberghiero e per la Rinascita delle Aree Interne”, un momento di confronto ad alto profilo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore per delineare una visione strategica sulle nuove opportunità del mercato immobiliare turistico, dell’accoglienza e dello sviluppo dei territori interni.

“Un’occasione imperdibile di confronto, analisi e visione strategica sulle nuove opportunità del mercato immobiliare turistico, dell’accoglienza e dello sviluppo dei territori interni” spiega il presidente regionale della FIAIP Vito Gagliardo.

IL PROGRAMMA

MODERA E INTRODUCE:

Vito Gagliardo – Presidente FIAIP Campania

RELATORI:

Giuliana Taranto – Vice Presidente Nazionale FIAIP Turismo, Hospitality e Investimenti Immobiliari

Alessandro Petraglia – Vice Presidente e Delegato Regionale FIAIP Turismo, Hospitality e Investimenti Immobiliari

Agostino Ingenito – Presidente ABBAC (Associazione Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania)

Mario Morra – Delegato Regione Campania AIGAB (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi)

Michele Cammarano – Già Consigliere Regionale e già Presidente della Commissione Speciale Aree Interne del Consiglio Regionale della Campania

Giovanni Maria Cuofano – Referente regionale AIGAB

Al centro del dibattito, i dati del Monitora Turistico 2026: andamento dei prezzi nelle località turistiche campane, domanda di seconde case e di investimenti, evoluzione del comparto extralberghiero, affitti brevi, bed & breakfast e affittacamere, e il ruolo che questi segmenti possono giocare nella rinascita delle aree interne.

Un focus particolare sarà dedicato alle strategie per rendere attrattivi i borghi e i territori marginali, trasformando l’ospitalità diffusa in un vero motore di sviluppo economico, occupazionale e sociale, senza snaturare l’identità dei luoghi.

L’evento è aperto ad agenti immobiliari, operatori turistici, amministratori locali, investitori, giornalisti e a tutti coloro che vogliono comprendere in anticipo le tendenze del mercato turistico-immobiliare campano.

PRESENTAZIONE MONITORA TURISTICO 2026 FIAIP

Convegno: Strategie di Rilancio per l’Extralberghiero e per la Rinascita delle Aree Interne

Martedì 10 novembre 2026 – Ore 10.00

Sala Multimediale Santangelo – Consiglio Regionale della Campania

Isola F13 – Centro Direzionale, Napoli

Ingresso libero fino ad esaurimento posti