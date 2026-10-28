IMPRESE STORICHE E FAMILIARI:TARGA DELLA CITTA’ DI NAPOLIA UGO CILENTO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE I CENTENARI

Targa di riconoscimento assegnata dal Comune di Napoli a Ugo Cilento, presidente dell’Associazione I centenari, in considerazione del valore delle imprese storiche e familiari. Il premio è stato assegnato nel corso di un evento al Senato sul tema “Storie d’Italia: Il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio d’impresa e dell’identità urbana”. L’incontro, promosso dalla senatrice Valeria Valente, ha messo al centro del dibattito nazionale il valore economico, culturale e sociale delle imprese familiari e ultracentenarie, custodi della memoria, del lavoro e dell’identità dei territori italiani.

Ugo Cilento nel suo intervento ha focalizzato l’attenzione sull’inestimabile valore immateriale delle aziende storiche: “Nella gestione delle imprese familiari e storiche – afferma – bisogna superare la logica stringente dei soli bilanci finanziari. Il vero valore di queste attività risiede nel loro bilancio sociale e culturale: un patrimonio fatto di relazioni, reputazione, eccellenza manifatturiera e legame indissolubile con la comunità locale e con la storia familiare dell’impresa, fattori che nessun metodo contabile tradizionale può quantificare, ma che ne decretano la longevità nei secoli”.

Il Sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, nel consegnare a Ugo Cilento il riconoscimento ufficiale del Comune di Napoli, ha spiegato: “Napoli è da sempre al fianco delle sue attività storiche e familiari. Consegniamo questa targa a Cilento per il suo costante impegno a tutela di un patrimonio vivo che custodisce la storia della città e contribuisce a costruirne il futuro. Gli siamo grati per l’esempio che offre con la sua azienda, dove la continuità generazionale si fa difesa del lavoro e garanzia di radici forti. Grazie per aver dimostrato, in Italia e nel mondo, che la napoletanità è un valore senza tempo”.

Oltre al sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi e alla senatrice Valeria Valente, hanno partecipato all’evento fra gli altri, i senatori Gianluca Cantalamessa e Luigi Nave, e il Direttore Generale della Svimez Luca Bianchi.

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