“Incontri di Gusto” a Sant’Anastasia

“Incontri di Gusto”, domani a Sant’Anastasia il cibo diventa racconto, condivisione e solidarietà

Dalla tradizione gastronomica partenopea alle nuove interpretazioni del gusto: il 20 ottobre, ai Giardini di Villa Giulia, una serata con chef, pizzaioli, pasticceri e professionisti del food & beverage. Tra le anticipazioni, “A scarpetta e San Gennaro”, la proposta dello chef Daniele Unione. Un evento che, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, mette al centro anche il valore sociale del cibo.

Il cibo è nutrimento, ma anche memoria, identità, cultura e condivisione. Un linguaggio universale capace di avvicinare le persone, superare le differenze e creare occasioni di incontro. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata il 16 ottobre, questi valori tornano al centro di un appuntamento che unisce eccellenze gastronomiche e impegno sociale.

Domani, martedì 20 ottobre 2026, a partire dalle ore 19:00, I Giardini di Villa Giulia a Sant’Anastasia ospiteranno “Incontri di Gusto – Il valore di esserci”, il progetto ideato dalla prof.ssa Rosa Rita Cirignano e promosso dall’Associazione Culturale Eklettica – Cultura & Eventi.

Un evento che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, ma soprattutto a trasformare il piacere della tavola in un’esperienza di partecipazione, accoglienza e solidarietà.

“Tempo ai sapori, spazio alle storie” è il claim che accompagna l’iniziativa, sintetizzandone la filosofia: ogni piatto racconta una storia, ogni ingrediente custodisce una tradizione e dietro ogni proposta gastronomica ci sono persone, percorsi professionali e passioni da condividere.

A dare vita alla serata sarà una rappresentanza del mondo della ristorazione e della produzione enogastronomica, con chef, pizzaioli, pasticceri, bracerie, cantine, vinerie, birrifici e bartender, protagonisti di un percorso di degustazione che intreccerà sapori, creatività e identità territoriali.

Tra le prime anticipazioni gastronomiche spicca un piatto dal nome evocativo: “A scarpetta e San Gennaro”, una proposta che richiama la tradizione più autentica della cucina napoletana, con ragù, salsiccia, ricotta e pane casareccio. A portarla in tavola sarà Daniele Unione, chef del ristorante J’adore di Pomigliano d’Arco, che ha costruito la propria identità professionale attorno al recupero della filosofia della ristorazione partenopea degli anni Ottanta.

Ma il vero filo conduttore della serata sarà il significato dell’incontro. La recente Giornata Mondiale dell’Alimentazione ha richiamato l’attenzione sull’importanza del cibo come diritto fondamentale e sulla necessità di costruire sistemi alimentari più equi e inclusivi. Pur nella propria dimensione territoriale e conviviale, “Incontri di Gusto” raccoglie il valore sociale della condivisione, ricordando come anche un appuntamento enogastronomico possa diventare un’opportunità per sensibilizzare, costruire relazioni e dare visibilità a realtà impegnate quotidianamente nell’accoglienza e nella solidarietà.

Non a caso, la manifestazione sostiene percorsi di inclusione e accoglienza, grazie anche alla partecipazione di numerose associazioni e organizzazioni del territorio. Tra i partner sociali figurano Su una Nuvola Blu di Sant’Anastasia, Autismo in Movimento Campania, CIVES, AVIS Comunale Sant’Anastasia e la Cooperativa Arturo, insieme al sostegno a iniziative come Costruiamo Gentilezza e Campania Mitis.

Un ruolo importante sarà riservato anche ai giovani e alla formazione, con il coinvolgimento degli Istituti Alberghieri del territorio: l’IPSEOA “C. Russo – U. Tognazzi”, l’IISS “Manlio Rossi Doria” di Marigliano e l’ISIS “L. de’ Medici” di Ottaviano. La loro presenza contribuirà a creare un’occasione di confronto tra studenti, professionisti e imprese della ristorazione, valorizzando il talento delle nuove generazioni e il ruolo dell’ospitalità come strumento di crescita professionale e umana.

Insomma, nella suggestiva cornice de I Giardini di Villa Giulia, degustazioni, vini, cocktail, intrattenimento e musica dal vivo accompagneranno gli ospiti in una serata che vuole essere molto più di un itinerario tra sapori. Perché il valore di un’esperienza gastronomica non si misura soltanto nella qualità di ciò che arriva nel piatto, ma anche nelle emozioni che riesce a suscitare, nelle storie che sa raccontare e nelle relazioni che contribuisce a creare.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

• Data e orario: martedì 20 ottobre 2026, dalle ore 19:00

• Luogo: I Giardini di Villa Giulia – Leonessa Luxury Experience, via Padre Raimondo Sorrentino 4, Sant’Anastasia (NA)

• Contributo di partecipazione: € 25

• Biglietti: https://www.eventbrite.com/e/incontri-di-gusto-il-valore-di-esserci-tickets-2002942690505?aff=ebdssbdestsearch

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