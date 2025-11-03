La Coldiretti Campania incontra Edmondo Cirielli mercoledì al Vulcano Buono di Nola

Nuovo appuntamento elettorale per la Coldiretti Campania. Mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 17.30 i soci e i dirigenti della federazione incontreranno il candidato alla Presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli allo Space Cinema del Vulcano Buono di Nola.

Nel corso dell’appuntamento verranno illustrati ai candidati presenti quelli che sono i temi del momento nel comparto che vede impegnati migliaia di imprenditori dei settori agricoli e zootecnici della Regione Campania.

Ad aprire la serata moderata da Roberto Mazzei Caposervizio Innovazione e Akis Coldiretti, saranno le relazioni tecniche del professore universitario Giuseppe Campanile e della Biologa Nutrizionista Francesca Marino, quest’ultima impegnata a portare avanti il progetto “Nutrizione Mediterranea” dedicato alla sana alimentazione fin dalla tenera età.

Parola a Rosario D’Angelo Presidente del Consorzio di Bonifica del Sarno per la situazione del comparto idrico della zona. A concludere la prima parte sarà Luigi Scordamaglia Capo Area Mercati, Internazionalizzazione e Politiche Comunitarie di Coldiretti.

I contenuti del manifesto programmatico della Coldiretti Campania “L’agricoltura che vogliamo” saranno illustrati ai presenti dai presidenti provinciali Veronica Barbati (Avellino), Enrico Amico (Caserta), Valentina Stinga (Napoli), Ettore Bellelli (Campania e Salerno), Gennarino Masiello (Vice presidente nazionale e Benevento).

La parte politica sarà aperta dal presidente della Commissione Ambiente Campania Giovanni Zannini, seguiranno gli interventi dall’on. Marco Cerreto Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Conclusioni affidate ad Edmondo Cirielli.