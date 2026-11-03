L’enigma del Maestro al Sud: le tracce nascoste di Leonardo da Vinci tra Napoli e Salerno L’ispirazione meridionale dietro i disegni anatomici del Genio

Salerno riapre l’enigma sul viaggio del Genio nel Regno di Napoli e il suo legame segreto con la Scuola Medica Salernitana. E se il viaggio di Leonardo da Vinci nel Mezzogiorno d’Italia non fosse stato soltanto un sogno rimasto sulla carta, ma una pagina reale – e finora sottovalutata – della storia dell’arte?

La Sala del Gonfalone del Palazzo di Città di Salerno ospiterà giovedì 12 novembre 2026 alle ore 17,00 la presentazione del saggio Leonardo. Un viaggio nel Regno di Napoli di Ernesto Solari (Giuseppe de Nicola Editore, 2026). L’incontro si inserisce nella rassegna culturale “Salerno scrive”, ideata e curata da Arturo Iannelli, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno.

A dialogare con l’autore, Alfonso Tortora, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Ferrantino, medico, storico e cultore della Scuola Medica Salernitana. Modera l’incontro Vanni Avallone, regista teatrale; introduce Giuseppe de Nicola, chirurgo e editore. Saluti istituzionali di Arturo Iannelli.

L’opera di Ernesto Solari promette di rivoluzionare uno dei capitoli più affascinanti e controversi della storiografia leonardesca. Smontando la consolidata tesi del “funerale napoletano precoce”, l’Autore segue una fitta traccia di indizi documentari, carte d’epoca e velati messaggi nei codici – a partire dal celebre Memorandum Ligny custodito nel Codice Atlantico – per ricomporre il puzzle di una presenza concreta del Maestro in Campania Felix.

Di particolare rilievo, nel corso della presentazione, sarà l’approfondimento dedicato alle connessioni profonde che Leonardo ebbe con la Scuola Medica Salernitana. I relatori evidenzieranno come la millenaria e prestigiosa tradizione medico-scientifica salernitana – e le sue radici legate anche alla cultura federiciana – abbiano offerto a Leonardo un terreno di studio fondamentale, da cui avrebbero tratto origine e linfa i suoi celebri e rivoluzionari disegni anatomici.

Un appuntamento imperdibile per immergersi tra verità documentate, intuizioni d’arte e misteri anatomici.

La cittadinanza, gli organi di stampa e gli appassionati di storia, arte e cultura sono invitati a partecipare.

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