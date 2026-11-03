ROLLER SKATING FESTIVAL, NAPOLI AL CENTRO DEL MONDO: TRE GIORNI DI SPORT E INTERNAZIONALITÀ SUL LUNGOMARE

Oltre 150 atleti da 26 Paesi per la maratona mondiale e più di 100 pattinatori da tutta Italia per il Roller Cross. Un appuntamento che celebra Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

NAPOLI – Tre giorni di sport, adrenalina, inclusione e partecipazione internazionale. Si chiude oggi, 1° novembre, la IV edizione del Roller Skating Festival, la manifestazione organizzata da ASD SEBS Fiera dello Sport, che dal 30 ottobre ha trasformato il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz in una grande arena dedicata al mondo delle rotelle.

Un’edizione che ha assunto un significato particolare nell’anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport 2026, contribuendo concretamente a dare visibilità internazionale al percorso sportivo della città e alla sua capacità di ospitare grandi manifestazioni.

La manifestazione si è svolta con il coinvolgimento e il sostegno delle istituzioni cittadine, a partire dall’assessora allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha accompagnato il percorso di valorizzazione dello sport e delle discipline rotellistiche, riconoscendone il valore per la promozione della città.

Il momento più atteso è stato quello di sabato 31 ottobre, con la Roller Marathon Tour – World Skate Marathon Tour Challenger, competizione mondiale che ha portato sul lungomare oltre 150 atleti provenienti da 26 Paesi, impegnati lungo un percorso di 42 chilometri.

Ad aprire la maratona sono stati i biker del Brotherhorder LEMC, protagonisti di un accompagnamento speciale che ha preceduto gli atleti lungo il percorso, contribuendo alla spettacolarità della competizione.

Oggi, nella giornata conclusiva, spazio invece al Roller Cross, gara nazionale che ha richiamato oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia. Una partecipazione importante che conferma la vitalità del movimento rotellistico nazionale e la capacità del Festival di coinvolgere diverse discipline e generazioni.

«Questa edizione rappresenta per noi un risultato straordinario – dichiara Rossella Montagna, presidente di ASD SEBS Fiera dello Sport e organizzatrice del Roller Skating Festival –. Abbiamo lavorato per un anno a un progetto ambizioso, con l’obiettivo di portare a Napoli una manifestazione sempre più importante e riconosciuta a livello internazionale. Vedere atleti provenienti da 26 Paesi gareggiare sul nostro lungomare è stata un’emozione immensa.

In un anno così importante per Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, sentivamo ancora più forte la responsabilità di contribuire con un evento capace di unire sport, turismo e promozione territoriale. Ringrazio l’assessora Emanuela Ferrante e tutte le istituzioni che hanno accompagnato questo percorso, insieme agli atleti, alle delegazioni internazionali, ai partner, ai tecnici, ai volontari e a tutte le persone che hanno creduto nel progetto. Napoli ha accolto il mondo e noi siamo orgogliosi di aver contribuito a portare il nome della nostra città oltre i confini nazionali».

Un ringraziamento particolare va agli organismi sportivi e alle istituzioni che hanno sostenuto la manifestazione: Sport e Salute, Città Metropolitana di Napoli, Fondazione Cannavaro Ferrara, ASL Napoli 1 Centro, World Skate e Skate Italia.

Fondamentale il contributo dello sponsor tecnico GIVOVA e di tutti i partner che hanno sostenuto il progetto: Acqua Lete, London, SkatePro, Freemove, FR Skates, Apollo & Dafne, BAM Energy Drink, Doar, Felice Frutta, Aemme Travel, Pagano Srl, AC Ricevimenti, Terme di Agnano, Cantine Federiciane, Impastovivo, Saka, Azienda Agricola Luigi Turboli, Popin’jo, Zig Italia e Brotherhorder LEMC.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inclusione, con le attività di SkateAmo rivolte a bambini e ragazzi con disabilità, e alla promozione di corretti stili di vita, grazie alla partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro.

Il IV Roller Skating Festival si chiude lasciando un messaggio chiaro: Napoli è pronta ad accogliere il mondo attraverso lo sport. Un appuntamento che ha saputo trasformare il lungomare in una vetrina internazionale, confermando il valore dello sport come strumento di aggregazione, inclusione, promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: tre giorni in cui il mondo delle rotelle ha fatto brillare la città davanti al mondo.

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