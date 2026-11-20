Domenica 22 novembre, alle ore 11, al Museo Darwin-Dohrn di Napoli, torna il “Maggio del Pianoforte”, il contest del Maggio della Musica intitolato da quest’anno a Giuseppe Fucci.

Protagonista della mattinata il giovane pianista Giovanni Pierotti, che percorrerà alcune delle pagine più significative del repertorio pianistico attraverso quattro grandi compositori.

Ad aprire il programma sarà il Capriccio sulla lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992 di Johann Sebastian Bach, una delle rare composizioni a programma nella produzione del compositore tedesco. Secondo la tradizione, il brano fu scritto intorno al 1704 per salutare il fratello maggiore Johann Jakob, in partenza per arruolarsi come oboista nell’esercito del re Carlo XII di Svezia. Una pagina giovanile e singolare, nella quale Bach traduce in musica gli affetti e le circostanze di un commiato, alternando momenti di intensa espressività a episodi descrittivi, fino alla celebre imitazione della cornetta del postiglione. Ad estendere il ritratto bachiano, ci sarà il Preludio e Fuga n. 22 in Si bemolle minore, dal primo libro del Clavicembalo ben temperato, esempio della straordinaria complessità polifonica e della profondità espressiva della scrittura del compositore.

Il programma si sposterà quindi nell’universo più intimo e raccolto di Johannes Brahms, con i Tre Intermezzi op. 117. Composti nel 1892, durante un soggiorno a Bad Ischl, questi brani rappresentano una delle più alte espressioni della maturità pianistica di Brahms. Pagine di malinconica bellezza, attraversate da una sensibilità autobiografica e da un senso di quiete inquieta, che lo stesso compositore considerava una sorta di ninna nanna per lenire i propri dolori. Non a caso, quando ricevette la raccolta, Clara Schumann scrisse di aver sentito risvegliarsi in sé, grazie a quelle musiche, la vita musicale.

Di tutt’altro carattere, ma altrettanto lontano dalle convenzioni del virtuosismo spettacolare, è il Quarto Scherzo in Mi maggiore op. 54 di Fryderyk Chopin. Composto nel 1842, il brano si distingue dagli altri tre Scherzi per il carattere più pacato e contemplativo. Una costruzione musicale fatta di cenni, silenzi e melodie sospese, nella quale la scrittura chopiniana sembra anticipare alcune delle atmosfere del pianismo francese del Novecento.

A chiudere il recital sarà Miroirs, la raccolta che Maurice Ravel compose nel 1905, articolata in cinque quadri musicali dedicati ad altrettanti membri del gruppo degli Apaches, il cenacolo di artisti, pittori, scrittori e musicisti frequentato dal compositore nella Parigi dei primi anni del Novecento. Dalle atmosfere notturne di Noctuelles e Oiseaux tristes al movimento ondoso di Une barque sur l’océan, fino alla brillantezza di Alborada del gracioso e alla rarefazione di La vallée des cloches, Ravel esplora le possibilità timbriche del pianoforte, trasformandolo in uno strumento capace di evocare paesaggi, impressioni e immagini sonore.

Dalla rigorosa architettura contrappuntistica di Bach alle raffinate suggestioni timbriche di Ravel, passando per il lirismo introspettivo di Brahms e la libertà espressiva di Chopin. Un viaggio attraverso oltre due secoli di musica per pianoforte, affidato alla sensibilità interpretativa del giovane Giovanni Pierotti, classe 2006, formatosi con Maurizio Baglini e vincitore nel 2023 del Concorso Pianistico Steinway per Giovani Talenti.

Maggio del Pianoforte – il Contest

Premio “Giuseppe Fucci”

Giovanni Pierotti, pianista

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

“Capriccio sulla lontananza del suo fratello dilettissimo” in Sib Maggiore, BWV 992

Arioso. Adagio – Andante – Adagissimo – … – Aria di Postiglione. Adagio poco – Fuga all’imitazione della cornetta di Postiglione

Preludio e Fuga n. 22 in Sib minore, BWV 867

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Tre Intermezzi, op. 117 (1892)

Andante moderato – Andante non troppo e con molto espressione – Andante con moto

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

Scherzo n.4 in Mi Maggiore, op. 54 (1842)

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Miroirs, pour piano (1905)

Noctuelles – Très léger

Oiseaux tristes – Très lent

Une barque sur l’océan – D’un rythme souple

Alborada del gracioso – Assez vif

La vallée des cloches – Très lent

Giovanni Pierotti è nato in provincia di Pisa nel 2006. Si avvicina prestissimo al pianoforte attraverso un approccio ludico e improvvisativo, seguito per alcuni anni da Tommaso Novi, cantautore e pianista pisano. Nel 2019 inizia lo studio dello strumento con Patrizia Minuti e successivamente si forma con Maurizio Baglini. È iscritto al Conservatorio “Monteverdi” di Cremona e si è diplomato al Liceo linguistico “Carducci” di Pisa. Ha partecipato a masterclass con Roberto Prosseda, Giuseppe Albanese, Alessandro Marangoni, Pasquale Iannone, Marco Sollini, Salvatore Barbatano, Luca Rasca. Vincitore assoluto del Concorso Pianistico Steinway per Giovani Talenti 2023, ha rappresentato l’Italia al Festival Internazionale Steinway ad Amburgo, nel 2023. Ha inoltre ottenuto Primi premi assoluti al Concorso internazionale “Baldi” di Bologna, al Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” – Città di Sestri Levante, LAMS Matera 20° Festival-Contest internazionale per giovani musicisti. Debutta nell’attività concertistica nel 2023, con un recital al Teatro Verdi di Pordenone. Nello stesso anno si esibisce a Livorno nell’ambito de “Il sabato del Mascagni” e per la rassegna “Suoni inauditi”, con musiche di Bach, Ravel Berg, Sciarrino. Nel 2024 suona al Teatro della Rosa di Pontremoli, alla Fondazione Ricci di Barga e al Cremona Musica International Exhibition. Nel 2025 è stato ospite di Rai Radio3 nell’ambito della trasmissione “Voci in Barcaccia” e al Teatro Ponchielli di Cremona, in duo con la violoncellista Cosmaola Nitti. Ha inciso per Musideco la Sonata op. 1 di Berg.

Prossimo concerto

Domenica 29 novembre

Museo Darwin-Dohrn, ore 11.00

FUTURO REMOTO

Luca Luciano, clarinetto – Ivano Leva, pianoforte

Musiche originali di L. Luciano e trascrizioni/parodie da D. Scarlatti, Pergolesi, Puccini, Poulenc

INFO

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

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