nella foto l’Ensemble Dissonanzen

Prende il via Elektro-Festival, rassegna dedicata all’incontro tra cinema muto, musica contemporanea, tecnologia e immaginario fantastico. Dal 20 novembre al 7 dicembre, l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli diventa un laboratorio tra fantascienza e fantasy: tre capolavori del muto sonorizzati dal vivo, un concerto sul minimalismo e una serata di teatro musicale, affiancati dai laboratori Fantasy Orchestra per le scuole primarie. Ideata e curata dall’Associazione Alessandro Scarlatti, l’iniziativa rientra nella quinta edizione di Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica, promossa dal Comune di Napoli con il sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

A legare il programma è il filo narrativo della fabbrica, dalla città-macchina distopica immaginata nel 1927 da Fritz Lang alla memoria industriale dell’area ex-Italsider, a pochi passi dall’Auditorium. «Elektro-Festival nasce dal desiderio di far dialogare cinema, suono e tecnologia nella periferia occidentale di Napoli, che sempre più si candida a divenire importante centro di produzione culturale», sottolinea Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti. Il cartellone si apre venerdì 20 novembre (ore 19.30) con Metropolis (1927) di Fritz Lang sonorizzato dal vivo da Edison Studio (Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Vincenzo Core, Andrea Veneri, voce di Anna Clementi), che in surround 7.1 trasforma ogni sequenza in un’architettura sonora immersiva. Sabato 21 novembre (ore 18.00) spazio alla fiaba grottesca Die Puppe – La bambola di carne (1919) di Ernst Lubitsch, affidata all’improvvisazione elettronica di Marco Autiero, Francesco Santagata e Marco Volpicelli (iPad, laptop, smartphone, pointZERO digital instruments). Domenica 22 novembre (ore 18.00) appuntamento per famiglie con Le avventure del Principe Achmed (1926) di Lotte Reiniger, il più antico lungometraggio d’animazione sopravvissuto, con musiche originali di Marco Sannini eseguite dall’Ensemble Dissonanzen (Carlo Lomanto, Tommaso Rossi, Marco Sannini, Ciro Longobardi) tra acustica, elettronica e suggestioni mediorientali.

Domenica 6 dicembre (ore 18.00) l’Ensemble Ars Ludi (Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gianluca Ruggeri, Davide Fabrizio, Pasquale Citera), Leone d’argento alla carriera alla Biennale di Venezia, presenta Minimalism/Reloaded, rileggendo come in un DJ set pagine di Philip Glass (Opening), Giorgio Battistelli (Ostinato), Frederic Rzewski (Attica), Steve Reich (Marimba Phase, Drumming Part 1) e Terry Riley (Tread on the Trail). La chiusura di lunedì 7 dicembre (ore 19.30) con Il Teatro del Suono unisce Rinascimento, avanguardia ed elettronica con il Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro e il trio Autiero-Volpicelli-Santagata: accanto ai madrigali di Adriano Banchieri e al Contrappunto dialettico alla mente di Luigi Nono, debutta Lenzuola nere (2026), improvvisazione ispirata a La fabbrica illuminata di Nono sui suoni dell’ex-Italsider.

Completano il cartellone i laboratori mattutini Fantasy Orchestra per le scuole primarie (19 novembre, 9 e 10 dicembre), a cura di Alessandra Petitti e Marco Schiavoni, in cui i bambini sonorizzano i film di Georges Méliès con strumenti giocattolo, oggetti e dispositivi elettronici. Ingresso gratuito, ad esaurimento posti a sedere. Info: associazionescarlatti.it

Elektro-Festival

Immagini che suonano, suoni che immaginano

Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Via Diocleziano 341, Napoli · Municipalità 10

promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione”

finanziato dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Venerdì 20 novembre ‒ ore 19.30

Metropolis (1927) di Fritz Lang

Sonorizzazione dal vivo del film a cura di Edison Studio

Sabato 21 novembre ‒ ore 18.00

Die Puppe – La bambola di carne (1919) di Ernst Lubitsch

Sonorizzazione dal vivo del film a cura di Marco Autiero, Francesco Santagata, Marco Volpicelli

Domenica 22 novembre ‒ ore 18.00

Le avventure del Principe Achmed (1926) di Lotte Reiniger

Sonorizzazione dal vivo del film a cura dell’Ensemble Dissonanzen

Domenica 6 dicembre ‒ ore 18.00

Minimalism/Reloaded

Ensemble Ars Ludi

Lunedì 7 dicembre ‒ ore 19.30

Il Teatro del Suono

Musiche di Luigi Nono, Adriano Banchieri

Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro

Marco Autiero, Marco Volpicelli, Francesco Santagata, improvvisazione elettronica e regia del suono

Novembre / dicembre

Fantasy Orchestra

A cura di Alessandra Petitti e Marco Schiavoni

Laboratori per le scuole primarie ·

INGRESSO GRATUITO

ad esaurimento posti a sedere

Info: www.associazionescarlatti.it tel.+39 342 63 51 571

info@associazionescarlatti.it – prenotazioniscarlatti@gmail. com

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