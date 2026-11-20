Domenica 22 novembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, a Napoli in Via San Pietro a Majella 35, si terrà “Idilli e swing”, nuovo appuntamento dell’Autunno musicale 2026 della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna che abbina grande repertorio classico a interpreti di richiamo e nuovi talenti. In programma una piccola raccolta di brani diversi tra loro, ma tutti ricchi di grande colore musicale: gli evocativi Sarabanda e Minuetto di V. d’Indy; il maestoso e brillante Concerto per tromba e orchestra di J. N. Hummel; l’Idillio di Sigfrido di R. Wagner, capolavoro di intima visione ed emozione; e Gershwinando, animatissimo omaggio alla swing era del napoletano Bruno Persico.

Alla guida della Nuova Orchestra Scarlatti il M.° Marco Attura, musicista tra i più poliedrici e brillanti della nuova generazione. Tromba solista nel Concerto di Hummel e anche in Gershwinando sarà il giovane, talentuoso e versatile Davide Battista, cresciuto nelle file dell’Orchestra Scarlatti Junior.

La Sarabanda e Minuetto op. 72 (1918) del parigino doc Vincent d’Indy sono delicate rievocazioni neoclassiche di un passato di favola, mentre il Concerto per tromba in mi bemolle maggiore (1803) di Johann Nepomuk Hummel è un omaggio elegante e appassionato insieme alla grande stagione classica (centro poetico del Concerto è l’Andante, con il suo canto sospeso sulle terzine degli archi, chiara rievocazione dell’Andante del Concerto per pianoforte K 467 di Mozart). Nel soave Idillio di Sigfrido (1870) Richard Wagner, il demiurgo dell’opera d’arte totale, in occasione della nascita del figlio, il piccolo Sigfrido, sembra scendere per un momento dall’alto delle sue colossali visioni per piegarsi alle più delicate e private risonanze affettive e donarci il suo capolavoro più commovente. E dall’idillio si passerà alla più irresistibile ‘swing era’ con Gershwinando di Bruno Persico (classe 1960), musicista napoletano alla ricerca di una sua personale sintesi tra forma classica e jazz. Come ci spiega l’autore stesso Gershwinando è una rapsodia per orchestra su temi di George Gershwin, scritta espressamente per la tromba di Davide Battista, che alternerà l’esposizione di temi famosi come I Got Rhythm, Summertime o frammenti dalla Rapsodia in blu a momenti di improvvisazione.

Biglietti € 15, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto: https://www.azzurroservice. net/stagioni-teatrali/autunno- musicale/

L’Autunno musicale della N.O.S. proseguirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli domenica 29 novembre ore 19, con Luigi Piovano alla testa della N.O.S. in pagine sinfoniche di Mozart e Haydn.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…