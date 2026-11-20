L’autrice ripercorre la tragica vicenda di Simonetta Lamberti, uccisa a soli 11 anni dalla criminalità organizzata

La giornalista Anna Copertino dà voce alla memoria di Simonetta Lamberti nel libro “Sono Simonetta”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. L’autrice terrà la prossima presentazione martedì 24 novembre alle ore 18, presso la libreria Raffaello di via Kerbaker. Interverranno: i familiari di Simonetta: Stefano e Serena Lamberti, la mamma Angela Procaccini. Dialogheranno con l’autrice: Margherita Siniscalchi Presidente Commissione Scuole Municipalità Vomero- Arenella, Antonino Salvia funzionario del Ministero della Giustizia e figlio di Giuseppe, brutalmente ucciso dalla camorra, Luigi Carbone Presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli.

“Sono Simonetta” è il libro che appartiene al genere della narrativa biografica e memorialistica, con una forte componente di impegno civile. Racconta la vita di Simonetta Lamberti, bambina di 11 anni uccisa dalla camorra il 29 maggio 1982 in un attentato al padre magistrato. Il testo si snoda tra memorie familiari, scritti della stessa Simonetta e testimonianze dirette, offrendo un ritratto intimo e commovente della bambina e del dolore della madre, Angela Procaccini. Il linguaggio è intimo, toccante e riflessivo, con un alternarsi tra narrativa, poesia e saggistica. L’autrice utilizza uno stile profondo e delicato, rendendo il testo accessibile a un pubblico ampio, pur affrontando tematiche dolorose e complesse. “Sono Simonetta” è un libro potente e necessario, che non solo racconta una tragica vicenda, ma diventa strumento di memoria e denuncia. Un testo che merita attenzione sia per il valore storico che per il forte impatto emotivo e civile.

Anna Copertino è redattore capo della testata giornalistica web RoadTv Italia. Ha curato Un giorno per la Memoria, antologia (Homo Scrivens, 2018) in ricordo di ventotto vittime innocenti di mafia, con la quale ha ricevuto diversi Premi. Per il lavoro svolto nella realizzazione e promozione del testo “Maradò, Viaggio Emozionale nella Napoli di Maradona” ha ricevuto il Premio Amo Napoli 2022.

TITOLO: SONO SIMONETTA. IN MEMORIA DELLA BAMBINA UCCISA IN UN GIORNO DI MAGGIO

AUTORE: ANNA COPERTINO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI vol. 30

PAGINE: 118

PREZZO: 6,00 €

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