Marigliano , la solidarietà si fa incontro; torna : “DONA un secondo”

Sabato 14 novembre, alle ore 20.00, un apericena solidale presso la Collegiata Santa Maria delle Grazie. Un invito alla comunità a condividere un momento di fraternità e a sostenere chi vive situazioni di difficoltà.

Ci sono gesti che richiedono soltanto un istante, ma possono lasciare un segno profondo nella vita degli altri. È da questa consapevolezza che nasce “Dona un Secondo”, l’iniziativa solidale promossa a Marigliano in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, per ricordare che la solidarietà comincia dal tempo che scegliamo di dedicare al prossimo.

Sabato 14 novembre, alle ore 20.00, presso la Collegiata Santa Maria delle Grazie di Marigliano, la comunità è invitata a partecipare a un apericena solidale: un’occasione per incontrarsi, condividere e trasformare un momento di convivialità in un gesto concreto di attenzione verso le persone più fragili.

L’iniziativa vede impegnati Giuseppe Ottaiano e Maddalena Venuso, che, insieme al parroco don Lino D’Onofrio della Collegiata Santa Maria delle Grazie e ai volontari della Mensa Caritas, portano avanti un percorso di sensibilizzazione che mette al centro la dignità della persona, l’ascolto e la responsabilità collettiva.

Un ruolo particolarmente significativo sarà svolto dagli studenti dell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera dell’Istituto Superiore Statale “Manlio Rossi Doria” di Marigliano, che assicureranno il servizio di cucina e di sala durante la serata.

La loro partecipazione rappresenta uno degli aspetti più belli dell’iniziativa: giovani che mettono le competenze acquisite durante il percorso scolastico al servizio della comunità, dimostrando come la formazione possa diventare anche esperienza di cittadinanza attiva, responsabilità e solidarietà.

L’appuntamento si inserisce nello spirito della Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco e oggi accompagnata dal messaggio di Papa Leone XIV, che invita a riconoscere nei poveri non soltanto persone da aiutare, ma fratelli e sorelle con cui condividere il cammino.

In un tempo in cui troppo spesso si passa accanto alle difficoltà degli altri senza fermarsi, “Dona un Secondo” vuole essere un invito semplice e diretto: recuperare il valore dell’attenzione, dell’incontro e della vicinanza.

«A volte basta un secondo per accorgersi di chi ci sta accanto. Un secondo per ascoltare, per tendere una mano, per riconoscere nell’altro una persona e non una condizione di povertà. È da questi piccoli gesti che può nascere una comunità più umana e solidale».

È questo il messaggio che Giuseppe Ottaiano e Maddalena Venuso desiderano condividere, rivolgendo un invito a tutti i cittadini, alle famiglie, ai giovani, alle associazioni e alle realtà del territorio.

La serata vuole essere anche un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, dei volontari della Mensa Caritas, che con dedizione e generosità rappresentano un punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

Partecipare significa esserci. Significa scegliere di non restare indifferenti e riconoscere che anche un piccolo contributo, quando si unisce a quello di tanti altri, può diventare qualcosa di importante.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano condividere una serata all’insegna della solidarietà e contribuire a sostenere le attività della Mensa Caritas.

DONA UN SECONDO. PERCHÉ IL TEMPO CHE DONIAMO AGLI ALTRI È QUELLO CHE DÀ VALORE ALLA NOSTRA UMANITÀ.

L’appuntamento è per sabato 14 novembre 2026, alle ore 20.00, presso la Collegiata Santa Maria delle Grazie di Marigliano (NA)

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