Monica Sarnelli, da Roma a Napoli ecco tutti gli appuntamenti e i concerti che la vedono protagonista sino a fine ottobre 2026

Dopo il conferimento della Medaglia della Città per i 45 anni di carriera, Monica Sarnelli torna alla musica. L’artista infatti è impegnata in una serie di concerti, recital ed eventi durante questo mese prima dei prossimi appuntamenti teatrali autunnali.

Il 21 ottobre la Sarnelli sarà nella capitale, alla Festa del Cinema di Roma, dove il nuovo IMAIE ha organizzato un evento per i 30anni di Un Posto al Sole, la fiction più longeva della tv italiana. Dalle 11, 30, alla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni 1 – Villa Borghese – , chiacchiere, aneddoti, clip e musica con Monica (voce della sigla di UPAS da sempre) e con le attrici, gli attori, i musicisti, i registi, gli sceneggiatori di Un Posto al sole. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il 24 ottobre, a Torre Annunziata (Napoli), in Piazza Giovanni XXIII, Monica Sarnelli presenta “Chesta Sera…le più belle”. Da Lazzari felici a Notte lenta, da Abbracciame a Nun è peccato, sino a Mentecuore, Assaje, Indifferentemente, Ipocrisia e tante altre. La Sarnelli si esibirà in un live cantando le più belle canzoni che hanno fatto e fanno la storia della musica napoletana. Il concerto, a cura della parrocchia Ave Gratia Plena Basilica Pontificia, è ad ingresso gratuito.

Il 27 ottobre dalle 20,30, il Teatro Trianon di Napoli ospita Felicissima Festa 2026 – 30,45,60 tre numeri speciali per l’artista partenopea– Monica Sarnelli festeggerà sul palco di piazza Calenda, trent’anni di Un Posto al sole, quarantacinque di attività e sessanta di vita vissuta insieme a tanti amici e ospiti. Il concerto è sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Ingresso gratuito (necessaria la prenotazione): biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite da giovedì 22 ottobre 2026.

Monica Sarnelli inoltre riceverà due importanti riconoscimenti:

Premio San Giovanniello, II edizione a cura dell’associazione Asso è… La strada ci insegna ODV- 23 ottobre ore 20,30 teatro Caruso, Piazza Ottocalli- Napoli;

Premio Ambasciatore del sorriso, XIII edizione dedicata a Peppino Di Capri, a cura dell’associazione Vesuvius – 31 ottobre ore 10,30 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli

L’organizzazione ed il coordinamento degli spettacoli e dei concerti di Monica Sarnelli sono a cura di Dario Andreano (produttore e manager dell’artista dal 1992) con il supporto di: RitmiUrbaniNetwork, Cult!, Lazzara Felice, Napoli Sound, Andreano Management.

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